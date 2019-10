Oktoobri alguses juhtis õiguskantsler Ülle Madise majanduskomisjoni tähelepanu turvavööde puudumisele koolibussides ja lasteekskursioonideks tellitud bussides, samuti sellele, et asulaväliste liinide bussides napib istekohti, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Riigikogu majanduskomisjonis olid kohal need, keda puudutab õiguskantsleri mure lastele turvalise bussisõidu tagamiseks. Komisjonis lepiti kokku, et liiklusseadusesse tehakse muudatus, et kooliekskursioonideks tellitavates bussides oleks turvavööde olemasolu edaspidi kohustuslik.

Turvalisuse nimel saab tegutseda aga veel enne seaduse muutmist.

"Esimene hakkab ikka tellijast ja sellest koolist, kus otsustatakse buss tellida - et seal bussil oleks tellimisel kirja pandud, et anda buss, milles on turvavööd," selgitas autoettevõtete liidu direktor Villem Tori.

Ta lisas, et lastele tuleb turvavöö kinnitamist meelde tuletada.

Turvavööde olemasolu hakatakse nõudma ka kõigis koolibussides.

"Eraldi tähelepanu all oli see, et kõik uued lepingud, mida kohalikud omavalitsused hakkavad tegema, peavad seadusest tulenevalt olema sellised, et turvavöö uues lepingus on kohustus omaette," rääkis majanduskomisjoni esimees Sven Sester.

Õiguskantsleri kantselei ettevõtluskeskkonna osakonna juhataja Evelin Lopman ütles, et turvavöid ei ole praegu kaheksa omavalitsuse koolibussides.

Osa lapsi vedavate liinide probleeme jäi aga neljapäeval lahenduseta.

"Väga suur probleem on ka see, et kui bussis on turvavööd olemas, siis mõnikord on seal lihtsalt nii palju sõitjaid, et kõik ei mahu istuma ja siis seisvat last see olemasolev turvavöö kuidagi ei aita. Tegelikult on paljudele liinidele vaja lihtsalt rohkem busse," ütles Lopman.

Busside arvu suurendamine aga nõuab tellijailt lisaraha.