Bahovski: mässajad võivad Johnsonit aidata lepet läbi suruda

"Kui vaadata neid, kes on lepingule vastuseisu avaldanud: leiboristid, Šoti rahvuslik partei, Põhja-Iiri unionistid, siis tundub, et leping võib põruda Briti parlamendis. Lootus on selles, et nendest parteidest hääletavad mässulised lepingu poolt ja see võib anda Johnsonile võimaluse see leping siiski läbi suruda," märkis Bahovski.

Tema hinnangul või lepingu heakskiitmisel pidada kaotajateks niinimetatud raske Brexiti toetajaid Suurbritannias ja Põhja-Iiri unioniste.

"Võitjad tunduvad olevat Euroopa Liit, Boris Johnson ja mingis mõttes ka Eesti," märkis Bahovski.

Tema hinnangul on lepe kasulik kogu Iiri saarele.

"Kahtlemata on lepe kasulik ka Iirimaale ja Põhja-Iirimaale, sest kui me loeme lisaklauslit, siis seal on palju viiteid Põhja-Iirimaa rahuprotsessile. Ja see on kõige tähtsam, et inimeste liikumine Põhja-Iirimaa ja Iirimaa vahel oleks endine," lausus Bahovski.

Johnsoni tuleviku kohta märkis Bahovski, et peaministrina jätkamine saab olema keeruline.

"Johnson vähemalt esialgu jääb peaministriks edasi ja mingil ajal tulevad ka erakorralised valimised. See, et ta need valimised võidab, muutub järjest ähmasemaks, sest üks tema lubadusi oli, et ta viib Suurbritannia Euroopa Liidust välja 31. oktoobril. Nüüd on küsimus selles, kas Suurbritannia ikkagi lahkub 31. oktoobril ja mil moel," rääkis ta.