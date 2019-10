Parlamendi alamkoda toetas laupäeval Oliver Letwini muudatusettepanekut, mis nõuab valitsuselt ajapikenduse taotlemist järgmise aasta 31. jaanuarini, kuni kõik lahkumisleppe rakendamiseks vajalikud õigusaktid on heaks kiidetud, vahendas BBC.

Letwini muudatusettepaneku poolt hääletas 322 ja vastu 306 parlamendisaadikut.

See tähendab, et pärast viis tundi kestnud debatti parlament ei hääleta laupäeval Brexiti uue leppe üle.

Peaminister Johnson ütles pärast Letwini muudatusettepaneku heakskiitmist, et teda see ei hirmuta ega ehmata.

Johnson lisas, et ei nõua Euroopa Liidult ajapikendust. Tema sõnul tutvustab valitsus juba järgmisel nädalal seadusi, mis on vajalikud 31. oktoobril toimuvaks Brexitiks.

Johnson tõi välja, et Letwini muudatusettepanek kiideti heaks väga väikese häälteenamusega ning parlamendisaadikud peaksid tema lepet toetama suure ülekaaluga.

Downing Street kinnitas, et peaminister ei küsi ajapikendust. "Peaminister ei küsi ajapikendust. Ta ütleb EL-i liidritele, et viivitusi ei tohiks tulla, nad peaksid tagasi lükkama parlamendi kirja, mis küsib ajapikendust, ning et me peaksime saama 31. oktoobril meie uue leppega Brexitiga ühele poole," kommenteeris Downing Street.

Letwin ise tänas parlamenti toetuse eest. Tema sõnul toetab ta Johnsoni lahkumislepet ning tema muudatusettepanek tähendab seda, et Suurbritannial on võimatu leppeta liidust välja kukkuda.

Briti parlament kogunes esimest korda 37 aasta jooksul laupäeval istungile, et hääletada peaminister Boris Johnsoni valitsuse Brexiti kokkuleppe üle.

Spiiker John Bercow aga otsustas võtta hääletusele endise valitsusministri Oliver Letwini esitatud muudatusettepaneku, mis sunnib Johnsonit paluma kirjalikult EL-ilt Brexiti tähtaja pikendust kuni järgmise aasta 31. jaanuarini.

Letwini muudatus näeb ette, et lepet ei kiideta täiel määral heaks "kui ja kuni" kõik teised ametliku väljaastumislepingu seaduseelnõu punktid on heaks kiidetud ehk selle jõustamist määratlev seadusandlus on valmis.

Valitsusjuht on üritanud Euroopa Liiduga saavutatud leppele leida parlamendi toetust. Peaministri endine liitlane Põhja-Iiri Demokraatliku Unionistide Partei (DUP) ja opositsiooniparteid teatasid juba varem, et kavatsevad leppele vastu hääletada.

Brexiti minister Stephen Barclay ütles enne hääletust, et see kujuneb tõenäoliselt pingeliseks, kuid valitsus on kuulanud ära kõikide parlamendisaadikute arvamused.

"Nüüd on parlamendisaadikutel käes hetk hakata täitma oma kohustusi, et see lepe läbi läheks ning riik saaks edasi liikuda," ütles ta BBC hommikuprogrammis Breakfast.

Enne hääletust oli teada, et vähemalt üheksa leiboristi võib lepet toetada ning samuti loodab Johnson ka mõne toorist seadusandja toetusele, kelle ta eelmisel kuul ametist tagandas.

Johnsonil tuleb leppe heakskiitmiseks parlamendis veenda DUP-d, mis on peaaegu võimatu, või otsida mujalt hääli juurde, ütles BBC poliitikatoimetaja John Pienaar.

Johnson hoiatas Brexiti edasilükkamise eest

Peaminister Boris Johnson esines parlamendi istungi alguses kõigepealt saadikutele kõnega. Selles hoiatas ta saadikuid Brexiti pikendamise eest.

"Edasine viivitamine on mõttetu, kallis ja avalikkuse usaldust äärmiselt õõnestav," ütles valitsusjuht parlamendile, mis arutab lahkumislepet.

Johnsoni valitsuse lepet EL-iga kritiseerisid teravalt teiste seas leiboristid ja Šoti rahvuslased. Tööpartei liider Jeremy Corbyn nimetas seda hullemaks eelmisest, Theresa May valitsuse leppest.

Šoti Rahvuspartei (SNP) fraktsiooni juht Ian Blackford ütles, et uus Brexiti-lepe ahistab Šotimaad.

"Teda (Briti peaministrit Boris Johnsonit - toim) ja tema lähikondlasi Downing Street 10 ei huvita Šotimaa," lausus Blackford. "Peaminister näitas selgelt, et ei ole huvitatud mingisugustest tõsistest aruteludest Šoti Rahvusparteiga või Šotimaa valitsusega."

Blackford märkis: "Me toetaksime igasugust mandaati, mis näeks ette lähenemist EL-iga, ühisturu, tolliliidu säilitamist või siis lihtsalt koos EL-i jäämist."

Ta jagas leiboristide liider Jeremy Corbyni seisukohta, kes nimetas uuendatud lepet halvemaks, kui see, mille pakkus välja eelmine peaminister Theresa May.

EL ärgitab Ühendkuningriiki kiiresti Brexiti-plaani selgitama

Euroopa Komisjon kutsus laupäeval Boris Johnsoni juhitavat Briti valitsust kiiresti selgitama, kuidas see kavatseb Brexiti ettevalmistustega edasi minna, olles kaotanud järjekordse parlamendihääletuse.

Pressiesindaja Mina Andreeva ütles, et Brüssel võttis teadmiseks "täna alamkojas toimunud hääletuse nõndanimetatud Letwini muudatuse üle, mis tähendab, et väljaastumislepingut ennast täna hääletusele ei panda".

"Ühendkuningriigi valitsus peaks teavitama meid järgmistest sammudest nii kiiresti kui võimalik," kirjutas ta Twitteris.

@EU_Commission takes note of the vote in the House of Commons today on the so-called #Letwin Amendment meaning that the #WithdrawalAgreement itself was not put to vote today. It will be for the UK government to inform us about the next steps as soon as possible.