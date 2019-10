Euroopa Ülemkogu alalise eesistuja büroo kirjutas Twitteris, et liidrid andsid oma heakskiidu avaldusele Ühendkuningriigi lahkumisest Euroopa Liidust. Nüüd läheb lepe ametlikult Briti parlamendile ratifitseerimiseks.

Liidrid kutsusid EL-i institutsioone üles astuma samme tagamaks, et lepe saaks jõustuda 1. novembril, kuid rõhutasid, et soovivad tulevikus Ühendkuningriigiga võimalikult tihedat partnerlust.

Hiljem kinnitasid teadet ka Briti peaminister Boris Johnson ja Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker teatasid neljapäeval varem, et Ühendkuningriik ja Euroopa Liit on sõlminud Brexiti asjus kokkuleppe, vahendasid Reuters, BBC, Bloomberg ja Guardian.

Juncker kinnitas kokkulepet oma Twitteri-kontol. Uue leppekavandi tekstiga saab tutvuda SIIN.

"Kus on tahet, seal on ka kokkulepe - meil see on! See on õiglane ja tasakaalus leping nii EL-i kui ka Ühendkuningriigi jaoks ning see kinnitus meie pühendumisele lahenduste otsimiseks. Ma teen ettepaneku, et Euroopa Ülemkogu võiks selle heaks kiita," kirjutas Euroopa Komisjoni president.

Juncker õnnitles Johnsonit lahkumisleppeni jõudmise puhul ja ütles, et nüüd pole Brexiti edasilükkamine enam vajalik.

"Meil on leping ja see leping tähendab, et meil ei ole edasilükkamist enam vaja," ütles Juncker pressikonverentsil enne Euroopa Ülemkogu algust.

Johnson märkis oma teadaandes, et on olemas uus kokkulepe, mis võtab tagasi kontrolli, ning nüüd peaks parlament Brexiti laupäevasel hääletusel teoks tegema.

Barnier' sõnul toob Brexiti-lepe ebakindlusele lõpu

Euroopa Liidu pealäbirääkija Michel Barnier selgitas pressikonverentsil, et EL-i liikmesriigid kujundasid oma seisukoha ühiselt ning et kokkuleppele on jõutud. 27 liikmesriigile tutvustas seda ülemkogule saabunud Briti peaminister Johnson.

Barnier sõnul peaks kokku lepitud tekst andma juriidilise kindluse, seda eriti kodanike jaoks.

Barnier' sõnul lahendab lepe Londoniga Brexitist tingitud ebakindluse ja tagab ühisturu terviklikkuse

Barnier' sõnul nõustus Ühendkuningriik täitma oma finantskohustusi Euroopa Liidu ees, mille summaks hinnatakse 39 miljardit naela.

"Me suutsime leida lahendused, mis austavad täielikult ühisturu terviklikkust," ütles Barnier.

"Me lõime uue ja seadusliku operatiivse lahenduse kõva piiri vältimiseks ning Iirimaa saare rahu ja stabiilsuse tagamiseks," ütles ta.

"See on lahendus, mis töötab Euroopa Liidu jaoks, Ühendkuningriigi jaoks, ja Põhja-Iiri rahva ja ettevõtete jaoks," lisas pealäbirääkija.

Küsimusele, mis saab siis, kui Põhja-Iiri unionistide vastuseisu tõttu kokkulepe Briti parlamendilt heakskiitu ei saa, vastas Barnier märkusega, et hüpoteetiliste olukordade üle ta spekuleerida eisoovi ning et peaminister Johnson on veendunud, et parlament kiidab leppe heaks.

Barnier ütles päeval, et neljapäeval Ülemkogul uut lepet veel ei ratifitseerita, kuid EL-i poolel jõutakse astuda kõik sammud, et lepe enne 31. oktoobrit heaks kiita.

Iiri peaminister: uus Brexiti-lepe on Iirimaa saarele hea

Iirimaa peaminister Leo Varadkar ütles, et Londoni ja Brüsseli uus Brexiti-lepe on kasulik kogu Iirimaa saarele.

"See on hea nii Iirimaale kui Põhja-Iirimaale," säutsus peaminister Twitteris pärast teadet uuest leppest.

Briti parlament korraldab Brexiti-leppe arutamiseks laupäeval istungi

Briti parlamendiliikmed otsustasid korraldada laupäeval erakorralise istungi, et uut Brexiti-lepet arutada.

Erakorralise istungi korraldamise poolt hääletasid 287 ja vastu 275 alamkoja liiget. See oleks üle 37 aasta esimene laupäevane istung ja viies selline alates Teisest maailmasõjast.

Peaminister Boris Johnson ärgitas parlamenti tema sõlmitud lepet toetama, ehkki paljud rahvasaadikud on seda juba kritiseerinud.

"Ma väga loodan, et minu kaassaadikud Westministeris ühinevad nüüd, et Brexit teoks teha ja see suurepärane lepe vastu võtta," ütles peaminister.

Kokkulepe võib Põhja-Iiri unionistide vastuseisu tõttu Londonis läbi kukkuda

Briti peaministri Boris Johnsoni Konservatiivsele Parteile alamkojas parlamendienamust tagav Põhja-Iiri Demokraatlik Unionistide Partei (DUP) teatas neljapäeval ametlikult, et ei toeta valitsusjuhi praegust Brexiti-plaani, milles London loodab Euroopa Ülemkogul kokkuleppele jõuda.

Sellele seisukohale jäämist kinnitas DUP ka pärast teadet EL-iga kokkuleppele jõudmise kohta. Erakonna pressiesindaja kinnitas Reutersile, et partei seisukoht jääb samaks.

Varem neljapäeval edastatud avalduses märkis DUP, et ei saa Brexiti-lepet praegusel kujul toetada tolli ja konsensuse puudutavate küsimuste tõttu. Samuti ei meeldi Briti valitsuse liitlaseks olevale erakonnale, et käibemaksu asjus pole leppes piisavat selgust, vahendasid BBC, Guardian ja Axios.

"Me jätkame tööd valitsusega, et üritada ja saada mõistlikku lepet, mis töötaks Põhja-Iirimaa huvides ja kaitseks Ühendkuningriigi majanduslikku ja põhiseaduslikku ühtsust," seisis avalduses.

DUP-i toetus on hädavajalik, et Johnson saaks Euroopa Liiduga potentsiaalselt sõlmitava leppe Briti alamkojast läbi suruda. Lisaks DUP-ile on sõlmitava leppe puhul skeptilisust üles näidanud mõned väga veendunud Brexiti-pooldajad Johnsoni enda erakonnast.

Plaanitav kokkulepe EL-iga sisaldab põhimõtet, mille kohaselt tuleb Iiri saart läbiva tugeva piiri vältimiseks tekitada olukord, kus Põhja-Iirimaa jääks praktikas osaks EL-i tolliliitu ja siseturgu ning tollikontroll hakkaks toimuma Iiri mere sadamates. Selline areng on aga ilmselgelt vastumeelne Põhja-Iirimaa unionistidele, kes näevad selles kaugenemist ülejäänud Ühendkuningriigist ning liikumist lähemale Iiri Vabariigile.

Igal juhul on DUP-i seisukoha näol Briti peaministri jaoks tegu tõsise tagasilöögiga, sest ta peab pidama EL-iga läbirääkimisi olukorras, kus on ebaselge, kas tal kodus õnnestub sõlmitavale leppele heakskiit saada.

Väljaanne Politico nentis juba varem, et Euroopa Liiduga kokkuleppe saavutamine võib kujuneda Johnsoni ees seisvate ülesannete seas isegi üheks lihtsamatest.

Leht kirjutas, etkui Euroopa Ülemkogul mingile kokkuleppele jõutakse, saab Briti parlamendi alamkoda selle üle hääletada erakorralisel istungil laupäeval. Sellega püsitaks veel peaminister Johnsoni kõige olulisema lubaduse ehk 31. oktoobriks EL-ist lahkumise graafikus.

Guardiani hinnangul on hetkel võimalik lahendus leida kolmel viisil. Esimesel juhul teeb Johnson veel järeleandlikke kompromisse, samas on raske ette kujutada, kust tal oleks võimalik järele anda ilma, et ta sellega mõnd osapoolt uuesti ärritaks. Teisel juhul lepib EL DUP-i nõudmistega, kuid ka see oleks ebatõenäoline, sest sellisel juhul oleks Iiri saarel lahtine piir tolliliitu mitte kuuluva Põhja-Iirimaaga. Kolmandal juhul astub lõpuks DUP ikkagi sammu tagasi, millele võib ehk viidata nende avalduse lause valitsusega arutelu jätkamise kohta.

Pärast kokkuleppe sõlmimist on endiselt õhus ka võimalused, mille abil DUP-i veto nurjata. Näiteks võib lepe parlamendilt heakskiidu saada siis, kui Euroopa Liit kinnitab, et ainsaks võimaluseks on see kokkulepe või leppeta lahkumine.

But the government might have an ace up its sleeve. If the EU tells parliament the choice is between this deal and no deal, then the deal would pass. — James Forsyth (@JGForsyth) October 17, 2019

Corbyni hinnangul on uus lepe hullem kui Theresa May oma

Suurima opositsioonipartei juht Jeremy Corbyn aga teatas, et äsja sõlmitud kokkulepe on veel hullem kui Johnsoni eelkäija Theresa May oma.

Corbyni sõnul ei ühenda see kokkulepe riiki ja tuleb tagasi lükata.

"Parim viis Brexitile lahendus leida on anda rahvale avalikul hääletusel viimane sõna," ütles ta.

Briti liberaaldemokraadid on pühendunud Brexiti peatamisele

Briti euroopameelsete liberaaldemokraatide liidri Jo Swinsoni sõnul on erakond endiselt pühendunud Brexiti peatamisele.

Swinson ütles pärast Londoni ja Brüsseli teadet leppeni jõudmisest, et on rohkem kui eales varem pühendunud Brexiti peatamisele ja rahvale lõpliku sõna andmisele.

Liberaaldemokraadid toetavad teise Brexiti-referendumi korraldamist. Samuti toetab erakond Brexiti peatamist läbi artikkel 50 tühistamise.

Farage ärgitab parlamenti Brexiti-lepet tagasi lükkama

Brexiti Partei liider Nigel Farage tegi Briti parlamendile üleskutse lükata uus Brexiti-lepe tagasi.

Farage ütles äsja teatavaks tehtud lepingu kohta, et see ei olevat päris Brexit ja jätaks Ühendkuningriigi Euroopa Liiduga liigselt seotuks.

Tema sõnul tuleks Brexit 31. oktoobri tähtajast edasi lükata ja korraldada üldvalimised, selle asemel et uus leping parlamendihääletusele saata.

Ta lisas, et eelistaks täielikku eraldumist Euroopast, mitte "uut Euroopa lepingut".

Šoti rahvuslased on uue Brexiti-leppe vastu

Šoti Rahvuspartei (SNP) ei hääleta neljapäeval saavutatud uue Brexiti-leppe poolt, ütles erakonna juht Nicola Sturgeon.

Londoni ja Brüsseli kokkulepe "viib Šotimaa šoti rahva ülekaaluka demokraatliku tahte vastaselt välja Euroopa Liidust, ühisturust ja tolliliidust", ütles ta.

SNP parlamendiliikmed ei hääleta mitte üheski vormis Brexiti poolt, lisas Sturgeon kirjalikus avalduses.

SNP-l on Briti parlamendi alamkoja 650 kohast 35.

"On ilmsem kui kunagi varem, et Šotimaa tulevik on parim võrdse ja iseseisva Euroopa riigina," lisas Sturgeon, kel on kavatsus korraldada uus iseseusvusreferendum.

Briti nael sööstis Brexiti-leppe teate järel

Briti naelsterling kerkis Brexiti-leppe saavutamise teate järel viie kuu kõrgeimale tasemele.

Nael kerkis Eesti aja järgi kell 12:40 dollari suhtes enam kui üks protsenti 1,2990 dollari tasemele. Euro langes 85,76 pennile.

Ehand selgitas Iiri piiri küsimust uues leppes

ERR-i Brüsseli korrespondent Epp Ehand rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et Iiri piiri varulahendus on olnud põhiline vaidlusi tekitanud teema. "Kuidas tagada see, et Põhja-Iirimaa jääks piisavalt seotuks oma emamaaga, aga samas oleks kaitstud ka ühisturg ja oleks tagatud Iiri saarel piiri mitte tekkimine ning rahu ja stabiilsus. See on osutunud umbsõlmeks, millele on olnud väga raske lahendust pakkuda," rääkis ajakirjanik.

Ehand selgitas uue leppe erinevust eelmise peaministri Theresa May leppega.

"Kui vaadata lahendust, mis on täna laual, võrreldes sellega, mis oli näiteks Theresa May lepingus, siis erinevus on selles, et Suurbritannia ei ole enam Euroopa Liiduga samas tolliliidus ja Põhja-Iirimaa kuulub Suurbritanniaga ühte tolliliitu, aga tegelikult suurem osa kaupasid, mis läheb Põhja-Iirimaale, peab jätkuvalt vastama Euroopa Liidu ühisturu reeglitele ja nõuetele ja kontroll tuleb jätkuvalt Iiri merel. Ehk endiselt jääb ju ikkagi see küsimus, et Põhja-Iirimaa jääb Suurbritanniast teistmoodi reguleerituks ja kohelduks, mis on olnud väga raske teema Ühendkuningriigile. Nüüd ongi küsimus, kas seekord õnnestub Boris Johnsonil Briti parlamendis saada sellele leppele toetust," selgitas Ehand.