Raab: uus lepe on kasulik nii Brexiti pooldajaile kui ka vastastele

Kõigil parlamendisaadikuil on laupäeval mõtet hääletada värske Brexiti-leppe poolt, sest see lepe on kasulik nii Brexiti pooldajaile kui ka vastastele, ütles Suurbritannia välisminister Dominic Raab.

Välisministri sõnul saab ta suurepäraselt aru Põhja-Iirimaa unionistide muredest, kuid Põhja-Iirimaa omavalitsusparlamendile jääb alati võimalus leppega kehtestatav olukord lõpetada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Raab rõhutas, et võimalusi teistsuguse leppe saavutamiseks enam ei tule.

"Neile, kes tahavad hääletada selle leppe vastu, ütleksin, et neil pole usaldusväärset teed edasi. Mõned inimesed tahaksid referendumi tühistada, aga minu arvates on see ebademokraatlik. EL-i pool selgelt ei taha enam ühtki uut lepingut. Nad ei taha enam viivitamist, nad on sellest tüdinud. Sestap arvan, et kui te tahate leppeta lahkumist vältida, tuleks keskenduda selle leppe tõsiselt headele omadustele," rääkis Raab.