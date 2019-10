USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et aastakümneid Türgi keskvõimu vastu võidelnud Kurdistani Töölispartei (PKK) on ilmselt suurem terrorioht kui äärmusrühmitus ISIS.

"PKK, mis on osa kurdidest, nagu te teate, on terrori poolest halvem ja mitmes mõttes suurem terrorioht kui ISIS," ütles Trump Valges Majas pressikonverentsil.

PKK alustas Türgi valitsuse vastu ülestõusu 1984. aastal ning sestsaadik on sissisõda nõudnud kümneid tuhandeid inimelusid. Ankara, USA ja Euroopa Liit on kuulutanud Türgi kaguosas ja Põhja-Iraagis tegutseva PKK terrorirühmituseks.

Trump halvustas varem kurde, öeldes, et Ühendriikide liitlased sõjas ISIS-e vastu ei ole inglid.

"Kurdid on väga hästi kaitstud," ütles USA president Valges Majas ühisel pressikonverentsil Itaalia presidendi Sergio Mattarellaga. "Muide, nad ei ole inglid," lisas ta.

Trump peab enda sõnul olukorda Türgi piiril Süüriaga USA jaoks "strateegiliselt hiilgavaks". "Meie sõdurid on sealt väljas, meie sõdurid on täielikult väljaspool ohtu. Nad peavad selle joonde ajama," lausus ta teiste Süürias tegutsevate riikide kohta.

"Türgi on läinud Süüriasse. Kui Türgi läheb Süüriasse, on see Türgi ja Süüria, mitte Türgi ja USA vaheline asi, nagu paljud rumalad inimesed tahavad teid uskuma panna," lausus Ühendriikide riigipea.

Vaata pressikonverentsi:

Trump väljendas ka kindlust, et Türgi Incirliki õhuväebaasis asuvad USA taktikalised tuumarelvad on kindlas kohas, hoolimata Türgi vägede Süüriasse tungimise tekitatud pingetest NATO liitlaste vahel.

Samuti püüdis USA riigipea pisendada kurdide valvatud vanglates hoitavate ISIS-e võitlejate põgenemist, öeldes, et selliste teadetega tahetakse USA tagasi Süüriasse tõmmata.

Kriitikud on hoiatanud, et ISIS-e võitlejate põgenemine annab pühasõdalastele võimaluse uuesti pead tõsta pärast seda, kui USA väed ja nende kurdi liitlased Süürias nende kalifaadi purustasid.

"Seal on palju võimsaid riike, kes vihkavad ISIS-t väga, sama palju kui meie. Ma arvan, et me oleme strateegiliselt väga heas postisioonis," ütles Trump.

Presidendi sõnul on kurdid praegu palju paremas positsioonis ja pealegi oskavad nad võidelda. "Nad ei ole inglid. Nad ei ole inglid, kui lähemalt vaadata," lisas ta.

Türgi väed tungisid 9. oktoobril Põhja-Süürias kurdi rahvakaitseüksuste (YPG) ja kurdide juhitud Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) käes olevatele aladele pärast seda, kui Trump teatas USA vägede lahkumisest piirkonnast.

Türgi peab YPG-d ja SDF-i PKK Süüria haruks ja seega terroristlikuks.

Trump eitas Türgi presidendile Süüriasse tungimiseks loa andmist

USA president Donald Trump eitas kolmapäeval Türgi presidendile Recep Tayyip Erdoganile vabade käte andmist sõjalise operatsiooni alustamiseks kurdi vägede vastu Põhja-Süürias.

"President Erdogani otsus ei üllatanud mind, sest ta on tahtnud seda teha juba pikka aega," ütles Trump Valges Majas ajakirjanikele. "Ta on koondanud vägesid Süüria piirile juba pikka aega."

"Ma ei andnud talle rohelist tuld, tegin vastupidist," lisas Ühendriikide riigipea.

USA presidendi ootamatu otsus Ühendriikide väed Süüria kirdeosast välja viia jättis kurdide juhitavad Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) Türgi vägede ja nende Süüria liitlaste meelevalda.

Kurdid on enda kaitsmiseks Türgi pealetungi eest sõlminud kokkuleppe Süüria režiimiga, kelle väed sisenesid pühapäeval koos Vene vägedega piirkonda ja on võtnud enda kontrolli alla mitu linna.

USA esindajatekoda mõistis hukka vägede väljaviimise Põhja-Süüriast

USA esindajatekoda kiitis kolmapäeval ülekaalukalt heaks parteideülese resolutsiooni, milles mõistetakse hukka president Donald Trumpi otsus viia Ühendriikide väed välja Põhja-Süüriast.

Hoolimata tõsistest erimeelsustest Trumpi tagandamisjuurdluse üle, toetasid enamik demokraate ja vabariiklasi kolmapäeval üheskoos mittesiduvat resolutsiooni, mis võeti vastu häältega 354-60.

Resolutsioonis väljendatakse kongressi vastuseisu USA vägede väljaviimisele ja kutsutakse Türgit peatama oma sõjategevust Süürias. Samuti kutsutakse selles Valget Maja esitama plaani äärmusrühmituse ISIS kestva lüüasaamise tagamiseks.

Samasugune meede tuleb arutusele senatis.

Türgi 9. oktoobril alanud sõjaline operatsiooni kurdi vägede vastu Põhja-Süürias on tekitanud laialdaselt kartuse, et rünnak võimaldab alistatud ISIS-e pühasõdalastel kurdide vanglatest välja murda.

Resolutsiooni heakskiitmisele eelnenud debatt USA kongressis oli erakordne. Vägede väljaviimise otsust kritiseerisid teravalt nii demokraadid kui ka vabariiklased. Korduvalt kõlasid sõnad "katastroofiline" ja "katastroof".

Demokraadist kongresmen Seth Moulton ütles, et Trump on valinud diktaatorite ja lihunike poole.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell meenutas teisipäeval, et varem sel aastal hääletas seesuguse taandumise vastu vetokindel enamus ehk 70 senaatorit. Tema sõnul võimaldas Trumpi samm Türgil Süüriasse tungida, luues võimuvaakumi, mis lausa anub Venemaa sekkumise järele, ning jättes Süüria avatuks Iraanile, mis saab oma haaret takistamatult Iisraeli suunas edasi nihutada.

USA kaitseminister Mark Esper teatas pühapäeval, et USA toob Süüria põhjaosas viibivad tuhatkond sõdurit piirkonnast ära, ning esmaspäeval teatas Washington, et nad lahkuvad riigist, jättes Süüria lõunaossa Al-Tanfi baasi maha 150-mehelise väekontingendi.

Esperi teadaanne tuli nädal aega pärast Trumpi ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani 6. oktoobri telefonivestlust, mille järel teatas president USA vägede lahkumisest Põhja-Süüriast.