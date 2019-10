Nädalavahetus on sombune, kuid üsna soe

Laupäeva öö on paljudes kohtades vihmane ja kohati on udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 9 meetrit sekundis ja sooja on 8 kraadi ida pool kuni 12 kraadi saartel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on ka enamasti pilvine ja hoovihma sajab põhiliselt Lääne-Eestis. Puhub kagu- ja lõunatuul 3 kuni 8, Lääne-Eesti rannikualadel kuni 12 meetrit sekundis. Temperatuur on 9 kuni 12 kraadi juures.

Päev tuleb pilves selgimistega ning paljudes kohtades sajab siiski vihma, kuigi pärastlõunal sadu ja pilvkate hõrenevad. Tuul pöördub edelasse ja tugevneb puhanguti kuni 15 meetrini sekundis. Kõige soojem on Lõuna-Eestis 15 kraadiga.

Pühapäeval jõuavad merelt vihmapilved, mis jõuavad keskpäevaks Lääne-Eestisse ja pärastlõunal ka ida poole.

Uus nädal algab samuti sombuselt, kuid kolmapäev tõotab tulla olulise sajuta. Keskmine temperatuur öösiti pisut kõigub, päeval on aga üsna ühtlaselt soe.