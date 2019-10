Parlamendisaadik ja EKRE liige Peeter Ernits väidab, et listeeriabakterit on avastatud ka teiste kalatootjate toodangust, kuid tähelepanu pööratakse vaid M.V. Woolile. Ernitsa hinnangul töötab veterinaar- ja toiduamet kellegi teise huvides, amet aga kinnitab, et teiste tootjate toodangus on kõik normi piires.

Peeter Ernits näitas "Aktuaalsele kaamerale" oma telefonist dokumente, mis näitavad, et lisaks M.V. Wooli kalatööstusele on listeeriabakterit leitud ka teiste Eesti kalatootjate toodangust.

"Mul on õiglustunne säilinud, selline donkihhotlik - kui ma näen, et hakatakse kedagi kottima, siis võiks vaadata, ajakirjanike asi ongi ju uurida, mis tegelikult on," rääkis Ernits.

Reede õhtul postitas Ernits sotsiaalmeediasse, et samal ajal kui VTA üritab ühte ettevõtjat ehk M.W. Wooli kalatööstust surmapatus risti lüüa, on kalaettevõte ise tellinud ka oma konkurentide toodangu kohta analüüse terviseameti laborist ning avastanud, et ka konkurentide toodetes on sama bakter - 25 proovist 16 osutusid positiivseks. Seetõttu usub Ernits, et VTA täidab kellegi tellimust ja nii nõuab ta VTA juhtide vabastamist.

"Vares ka ei lenda niisama, et see võib olla kellegi konkurentide huvi kedagi minema pühkida turult," arvas Ernits.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda lükkas sellise süüdistuse tagasi. Kalda kinnitas, et suvel tõesti info teiste kalatööstuste proovidest nendeni jõudis ja VTA võttis kolmest ettevõttest ka ise järelevalveproovid, mis näitasid listeeriasisaldust, kuid tegemist ei olnud sama asjaga.

"Nende käitlejate puhul ei olnud tegemist selle puhangutüvega, millega on probleemideringis AS M.V. Wool. Vastavad meetmed nendele ettevõtetele kohaldati ehk nad peavad kõik tagama samal viisil, et tarbijani jõuaks ohutu toit," kinnitas Kalda.

Lisaks teisele tüvele oli bakteri sisaldus toodetes Kalda sõnul lubatud normi piires.

Ühe Ernitsa nimetatud ettevõtte - OÜ Vettel emafirma PRFoods - juht Indrek Kasela ütles, et VTA kontrollis neid, kuid ühtegi ettekirjutust ei teinud. Ta lisas, et neil on ka endal tootmises labor, kus proove tehakse ning kinnitas, et toodang on ohutu.

"Eks ta natuke kummaline, imelik selles mõttes ole, et ega me ei ole väga kuulnud, et A Le Coq teeb Saku õlledest proove. Ma ütlen, et Eestis siiski selle valdkonnaga tegeleb VTA, mitte ei tegele sellega eraõiguslikud isikud või isehakanud bakterigeneetikud," kommenteeris Kasela.

Kalda lisas, et toiduohutuse järelevalve on riskipõhine, kus enam tähelepanu pööratakse probleemsele ettevõttele eesmärgiga tagada, et toit oleks ohutu.

M.V. Wooli juhti Mati Vetevoolu "Aktuaalsel kaameral" laupäeval tabada ei õnnestunud.