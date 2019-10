OÜ Peetsman on ametile teadaolevalt ostnud toorainet ainult M.V. Woolilt.

"Oleme saatelehtede põhjal välja selgitanud, et Tartumaal asuv ettevõtte OÜ Peetsman on ostnud toorainet ainult M.V. Wooli Harku tehasest. Samuti jõuab tooraine Vihterpallu Harku tehasest," kirjeldas Kalda.

VTA võttis uusi ettekirjutusi tehes arvesse suvel tehtud sekveneerimise ehk bakteritüve järjestamise tulemusi, mille käigus uuriti ka eelmisel aastal leitud listeeriabaktereid, ning M.V. Wooli ja OÜ Peetsmani viimaste kontrollide ja proovivõttude tulemusi, kus mõlemal juhul tuvastati listeeriabakter.

VTA peadirektori asetäitja Olev Kalda selgitas, et mõlema ettevõtte puhul oli täiendavate meetmete rakendamine vajalik tarbija kaitsmiseks.

"Nii AS-i M.V. Wool Vihterpalu tootmisüksusele kui OÜ Peetsmanile on ettevaatusabinõuna kehtestatud nõndanimetatud listeeria nulltolerants ehk ettevõttest väljastatav toodang ei tohi sisaldada listeeriat," selgitas Kalda.

M.V.Wool viib kuumsuitsutatud lõhe ja forelli tootmise üle Harku tehasesse

AS M.V. Wool teatas veterinaar- ja toiduametile (VTA), et võtab kasutusele meetmeid toidu puhtuse tagamiseks Vihterpalus asuvas tehases, mistõttu lõpetab ettevõte kuumsuitsutatud lõhe- ja forellitoodete tootmise Vihterpalus ning viib selle üle Harkusse.

M.V. Wooli teatel toimus sarnaselt Harku tehasele suurpuhastus ja desinfitseerimine Vihterpalu tehases, seda 18.–20. oktoobril. Samuti kasutab ettevõte uudset puhastusainet iganädalasel tehase desinfitseerimisel ning puhastab iga päev seadmeid ja tarvikuid.

VTA võttis 9. oktoobril Vihterpalu tehases toidu- ja uhtmeproovid ning VTA labori väitel tuvastati listeeriat ühes tootes, kuumsuitsutatud lõheribis, millest võetud viiest osaproovist oli üks positiivne.

M.V. Wool lasi terviseameti nakkushaiguste laboril analüüsida ettevõtte Vihterpalu tehases võetud tooteproove, mis olid VTA ametniku poolt pitseeritud ning tulemused ei näidanud listeeria esinemist. Küll aga leiti Vihterpalu tehase tootmisest võetud 15 proovis listeeriat rookimisruumis asuvalt lõikelaualt ja suitsukala jahutusruumi trapist.

VTA teatas sel nädalal M.V. Woolile ka 3. oktoobril 2018 võetud proovist, kus Euroopa Riikliku Referentlabori tänavu 10. juulil välja antud teate kohaselt näitas sekveneerimistulemus (bakteritüve järjestamine) listeeriatüve ST1247 esinemist.

VTA on küsinud M.V. Woolilt ärisidemete kohta nelja Eesti ettevõttega, millest üks oli täna VTA poolt nimetatud OÜ Peetsman. Ülejäänud ettevõtetest ühele ei ole M.V. Wool kala müünud.

VTA kinnitas ERR-ile, et listeeriatüve ST1247 on leitud ainult kahest ettevõttest: M.V. Woolist ja OÜ-st Peetsman.

Vihterpalu tootmisüksusest listeerialeiu kinnituse saamine tähendab VTA sõnul, et ilmselt on toimunud ristsaastumine kala toimetamisel ühest tootmisüksusest teise. See tähendab, et saastumisohus on kõik käideldavad kalad mõlemas tehases, mistõttu tuleb proovid teha kõikidele partiidele, mitte üksnes lõhele ja forellile, vaid ka kõigile teistele kalaliikidele.

OÜ Peetsman on mikrotootja

OÜ Peetsmani juht, kalamees Riho Laan ütles ERR-ile, et tema on mikrotootja, kes teeb M.V. Woolist ostetud värskest kalast külmsuitsulõhet hobi korras ja müüb seda üksnes käest kätte eraisikutele. M.V. Wooli uudiste valguses on aga ka tema klientuur vähenema hakanud.

"Minu toodangust nüüd ei leitud listeeriat," viitas Laan värskele proovile.

Tüve määramine tehti eelmisel aastal võetud listeeriaproovile, mis positiivseks osutus ning see osutus samaks, mis M.V. Wooli tehase toodangustki on tuvastatud ehk ST1247.

"Tookord positiivne proov oli, ta sisaldas listeeriat, aga mitte ükski proov, mis ma olen teinud, ei ole sisaldanud üle selle normi mitte kunagi, ka säilivusaja lõpus," rõhutas Laan. "Probleemset toodet ei ole mul olnud kunagi, et kedagi tapaks, ja ise söön rõõmsalt edasi."

Nüüdseks on VTA kehtestanud listeeriabakterile nulltolerantsi, mistõttu on iga positiivne proov üle uue normi.

Laan ütles, et tuli VTA-le vastu ja vähendas oma toodete säilivustähtaega 21 päevale, kuigi tema hinnangul on külvatud asjatut paanikat. Samas tunnistab ta, et laborivastused on esitatud nii keerulises keeles, et ta pole aru saanud, milline bakteritüvi tal on.

"Seda listeeriat leidub igal pool, puu- ja juurviljades ka. Paanika on suurem kui asi väärt. Ma saan aru küll, et keegi on surnud kusagil, aga isiklikult ma ei näe mingit probleemi, söön kala edasi. Ei näe üldse probleemi!" rõhutas Laan. "Praegu käib selline hirmus nõiajaht, see ajab ausalt öeldes isegi juba närvi, aga midagi ei ole teha. Tänu sellele vahvale meediareklaamile on minu müük oluliselt kehvemaks läinud. Kas see nüüd taastub või ei taastu, eks näitab."

Tartumaal asuv OÜ Peetsman töötleb kala kodustes tingimustes, kõiki VTA kehtestatud norme järgides. Riho Laan kasutab selleks üksnes M.V. Wooli kala, kuna keegi teine talle Lõuna-Eestisse ukse ette nii väikeses koguses kala ei tarniks. Aastas toodab ta pool tonni külmsuitsutatud kalatooteid, korraga ostab ta 70 kilo kalafileed.

Klientidel soovitab ta kalatooteid tarvitada värskelt, kohe esimestel päevadel, mitte jääda ootama säilivustähtaja lõppu. Riskirühma kuuluvate inimeste eest ta aga vastutust ei võta.

"Rase naisterahvas võiks ikka teada, mida ta võib süüa ja mida mitte. Ja vanainimene, vaadates kilohinda poes, väga tihti seda ei osta. Ja sageli ei söö kohe ära. Ta võib unustada selle ka aknalauale, see võib tal seal mitu päeva olla. Hoiutingimused on ikkagi põhiline viga, mis nendega tehakse," leiab Laan.

Tihendatud kontrollid jätkuvad

VTA jätkab tihendatud kontrollide teostamist kalakäitlejate sektoris ning nõuete rikkumise tuvastamisel võtab kasutusele vajalikud meetmed toiduohutuse tagamiseks. Ettevõtjatele tuletab amet meelde, et käitleja vastutab toidu ohutuse tagamise eest. Müüdav toit peab olema nõuetekohane ja ohutu inimese tervisele. Toidus ei tohi olla selle omadusi halvendavaid või inimese tervist ohustavaid parasiite, kahjureid ega võõrkehi.

Tarbijatele paneb amet südamele, et riskirühma kuuluvad inimesed peaksid vältima ebapiisavalt kuumtöödeldud ja põhiliseks listeeriabakteri levikufaktoriks oleva toore liha, kala ja toorpiima tarbimist. Ka juhul, kui tooteid säilitatakse liiga kaua ja liiga soojas külmkapis, võib see põhjustada listeeria ülemäärast kasvu, kuna bakter on arenemisvõimeline ka madalatel temperatuuridel. Hoiduda tuleb toodetest, mis on ületanud säilimistähtaja.