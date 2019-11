Kui Selveri või Rimi klient on kaupluse kalaletist värsket lõhet või forelli ostnud, on see lahtine kala olnud suure tõenäosusega pärit M.V. Woolilt. Viimastel nädalatel on mõlema jaeketi tarbijaid rõõmustanud suured värske kala allahindluskampaaniad, mis kohati on langetanud värske kala hinna suisa seitsme euro piirist allapoole. See kala oli pärit M.V. Woolist.

Ehkki veterinaar- ja toiduamet (VTA) keelas eilsest M.V. Woolis kala käitlemise ja sellega kauplemise, ei laiene keeld juba poodi vahendatud kalale. See tähendab, et kauplused võivad eilseni neile M.V. Woolist väljastatud kala edasi müüa, seda turult tagasi ei kutsuta. Ent värsket kala saab üldjuhul müüa kuni nädala, sealt edasi Eesti suurimalt tarnijalt toodangut enam peale ei tule.

Konkurentsisituatsioon paneb jaekette oma sõnu ja väiteid hoolega valima, ent mõni siiski on valmis ka peatseid tarneraskusi tunnistama.

Ükski kaupmees ei avalda, kui suure osa nende kalaletist võttis M.V. Wooli toodang, kuid Rimi tunnistab, et nende osakaal oli märkimisväärne. Kes on teised tarnijad, keeldub jaekett avaldamast.

"M.V. Wool on meie jaoks oluline hankija lisaks jahutatud värsketele kalatoodetele ka suitsukala segmendis. Suitsukala nõuab oma lühikese eluea tõttu lühikest tarneahelat ja seetõttu on kohaliku hankija olemasolu ülioluline. Kindlasti mõjutab juhtunu suitsukalatoodete konkurentsiolukorda, sest selle tootegrupi pakkujaid turul on vaid paar, kes suudavad jaemüügile vajalikku mahtu pakkuda. Kampaaniatootena pakutava värske kalafilee puhul, kus kogused ulatuvad tonnidesse, tekib nüüd kindlasti - eriti pühade ajal - pakkumise puudujääk," tõdes Rimi ostujuht Margus Amor. "Kõige keerulisem ongi kindlasti jõulude ja aastavahetuse periood. Varasem kogemus näitab, et sel ajal on kalatooted olnud väga heas müügikasvus. Hetkel on võimatu ennustada, milliseks pakkumine kujuneb."

M.V. Wooli kuumsuitsutatud toodangut peaks Rimi lettidele jaguma umbes selle nädala lõpuni, värske kala saab ilmselt varemgi otsa. Kõik tooted müüakse lõpuni.

"Meil pole täna VTA-lt otsust, mis keelaks M.V. Wooli kaupa müüa. Sisuliselt võib öelda, et VTA on nendele toodete andnud garantii, et need on ohutud. Oleme ka ise tootjalt nende kohta täiendavalt analüüse küsinud ning need kinnitavad seda," põhjendas Amor.

Mis M.V. Wooliga sõlmitud tarnelepingutest edasi saab, on Rimi jaoks veel lahtine.

"Ootame edasisi otsuseid VTA poolt seoses tehase tööga. Seejärel saame rääkida alles tuleviku tehingutest hankijaga. Hetkel ei ole kõigile küsimustele vastuseid," tunnitas Amor.

Seni jätkab jaekett teiste tarnijatega, ent silma hoitakse peal ka M.V. Wooli arengutel. Tarbija jaoks tähendab see ilmselt hinnatõusu.

"Me ei saa täna öelda, et M.V. Wooli tooted kaovad turult. Tegemist on pikka aega tegutsenud tunnustatud tootjaga, kes kindlasti teeb omalt poolt kõik, et äritegevust jätkata. Meile on ta alati operatiivselt vastu tulnud ja palutud analüüsivastused alati korrektselt edastanud. Selge on see, et ühe suure tootja kadumine ei ole kliendi huvides hea, sest nõudluse kasvades on ka ostuhindadel kombeks ülespoole trügida," tõdes Amor.

Selver pingutab, et tarneprobleemid tarbijani ei jõuaks.

"Esialgu ei näe me, et sortimenti pole võimalik asendada või et tekiks katmatajätmisi. Tegelemegi hetkel asendustoodete otsimisega olemasolevatelt partneritelt," kommenteeris Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.

Ka Selver jätkab M.V. Wooli toodete müüki nende lõpuni, ent kauaks toodangut jagub või milline tarnija seda asendab, jaekett ei avalda.

"M.V. Wooli toodete varu müüme lõpuni, kuna tagasikutsumisi pole, tooted on kontrollitud ja ohutud. Koostöö M.V. Wooliga saab jätkuda, kui tehase töö on taastatud," ütles Veski vaid.