Ratase kinnitusel mingit tehingut Kingo ja Perlingu osas polnud

"Rääkides peaprokurörist ja valitsuse liikmest on tegemist väga vastutusrikaste kohtadega, siin ei saa olla mingeid mänge ega tehinguid. Juhtunud on need uudised ühel ja samal päeval, aga mingit seost selle vahel loomulikult ei ole," ütles Keskerakonna esimees Ratas neljapäeval usutluses ERR-ile.

Ratase sõnul ei jätka valitsus ilma väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministrita, ega kavatse nn portfellita ministritest loobuda.

"Hakkama saab kindlasti ka väiksema arvu ministritega, aga sõltub, kuidas koalitsioonis kokku lepitakse, seekord on kohti 15. Pole ükski koalitsioonipartner soovinud seda ümber vaadata," sõnas Ratas.

Küsimusele, milline on hea väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, vastas Ratas: "Ta teeb kõik endast oleneva, et avada uksi Eestist väljaspool meie ettevõtjatele, aidata välisvisiitidel äridelegatsioonidel saada võimalikult kõrgetasemelisi kohtumisi. Olen nõus ka selle üle debatti pidama, et ministrikoht oleks välisministeeriumi all."

Samuti pidas peaminister oluliseks selle ministri pühendumist infotehnoloogia valdkonnale, mis on üks Eesti edulugusid.

Ratas ei hakanud ennustama, kui kiiresti Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ministrikandidaadi välja pakub ning kui palju on neil sobilikke inimesi sellele kohale. "Ma ei ole EKRE liige ja ei oska seda pinki hinnata," lausus Ratas. "Kõiki kandidaate tuleb põhjalikult kaaluda."

Täispikka intervjuud Jüri Ratasega saab lugeda reedel rahvusringhäälingu uudisteportaalist.