Postimees tõdes, et Kert Kingo ja Jakko Väli skandaal paneb küsima: kuidas on EKRE-l igasuguste ametikohtade täitmine küll nõnda vaevaline?

Ajaleht lisas, et Kingo puhul on tegu EKRE-le sümtomaatilise probleemiga. "Minister näitas oma põgusa ametiaja jooksul üles märkimisväärset asjatundmatust oma valitsusalal, sisuliselt keeldudes täitmast mandaati väliskaubanduse ja e-riigi arendajana. Kõige tipuks valetas korduvalt ja labaselt. Sellistel inimestel ei saanudki olla kohta Eesti vabariigi valitsuses."

Postimees meenutas juhtkirjas, et pärast Marti Kuusiku lahkimist ministrikohalt nägi EKRE uue ministri ehk Kingo leidmisega tublisti vaeva. EKRE lühikest pinki näitab Postimehe hinnangul ka see, et justiitsminister Raivo Aeg ei esita Lavly Perlingut EKRE vastuseisu tõttu peaprokuröriks. "Oleks viimastel aga kedagi asemele pakkuda..."

Postimees ennustas, et uue väliskaubanduse- ja infotehnoloogiaministrit tuleb ilmselt kaua oodata.

Eesti Päevaleht märkis juhtkirjas, et Kingo tegevus, õigemini tegevusetus oma tööülesandeid täites hakkas aegamisi Eesti riigile ja majandusele juba otsest kahju tekitama. "Vormiliselt astus Kingo tagasi oma nõunikuafääri asjus keerutamise ja valetamise tõttu, aga ta ei olnud selle ameti jaoks ka muidu pädev."

Eesti Päevaleht tõdeb, et laiemas kontekstis on Kingo tagasiastumisel paraku ka olulisi kõrvalmõjusid. "Esiteks tõi eilne päev uudise, et justiitsminister Raivo Aeg on EKRE survel otsustanud loobuda Lavly Perlingu teiseks ametiajaks peaprokuröri kohale esitamisest. Kui see on vahetuskaup Kingo tagasiastumise eest, siis tegid Perlingut seni toetanud Isamaa ja Keskerakond küll kehva tehingu. Perlingu ja Kingo pädevust ei saa ju võrreldagi. "

Õhtuleht märkis juhtkirjas, et Kert Kingo võib paljude talle tehtud etteheidete üle vaielda, kas ta on oma tööga hakkama saanud või kas ta on teeninud riiki parimal võimalikul moel, kuid põhiline on see, et ta valetas sotsiaalmeedias sõimelnud Jakko Väli tööle võtmise kohta.

"Soov räuskajast distantseeruda on mõistetav ning kaitsereaktsioonina esimesel hetkel ka loomulik. Kuid isegi sellisest nõunikust lahti saamiseks on ainuvõimalik tee jälgida fakte ning mitte hakata musta valgeks rääkima. Vale on vale, olgu ta väike või suur ning ses suhtes ei jää muud kui eeldada nulltolerantsi ka peaministrilt," kirjutas Õhtuleht.