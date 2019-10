"Inimesed ja ajakirjanikud üldiselt on seisukohal, et kõik poliitikud on närukaelad, vargad ja valetajad. Aga see pole tegelikult tõsi. Üleüldiselt, kui me vaatame, mis lõpetab poliitiku karjääri väga kiiresti ja väga karmilt, siis see on väga üheselt mõistetava avalikkusele valetamisega vahele jäämine," rääkis Helme "Esimeses stuudios".

Samas kaitses Helme Kingot, öeldes, et viimane ei tahtnud ise ministriametisse saada, vaid erakond palus tal selle keerulises olukorras üle võtta. "Ta tuli erakonnale appi, ta on saanud esimesest päevast peale kõige rohkem kriitikat, ükskõik missugusest ministrist me räägime, mitte ainult selle valitsuse ajal. Surve, mille all ta on olnud, on olnud erakorraline," rääkis Helme.

"Ja võib-olla sellest tuli sisse õnnetu viga või eksimus oma personalivalikus ja selle vea, eksimuse tagajärjel toimunud rapsimine. See kõik kokku on loonud olukorra - kui me vaatasime kujunenud päevapoliitilisele olukorrale otsa, siis me saime ju kõik aru, sai ka Kert Kingo aru, et edasi töötada tal võimalik enam ei ole, et ta tõmmatakse ribadeks meedia poolt, opositsiooni poolt. Me lihtsalt nädal aega järjest oleme skandaalis, mis lõppeb ikka täpselt samamoodi," lisas ta.

"Valetamine on vale. Mis siin ikka hinnata," ütles Helme selle peale, kuidas ta Kingo käitumist hindab.

Samas soovib EKRE, et Kingo jätkaks erakonna juhatuses.

Helme ütles, et erakond sai Jakko Väli nõunikuks palkamisest teada alles tagantjärele, kuid tema hinnangul reageeris EKRE probleemile kiiresti. Tema hinnangul oli piisav Kert Kingo ühelauseline teade Facebookis pärast seda, kui Jakko Väli oli reede õhtul teinud sotsiaalmeedias solvavaid postitusi.

"Aga mida veel on vaja?" küsis ta saatejuhilt.

"Kes on, mida räägib Jakko Väli, see ei ole meie erakonna mure - reede õhtu seisuga me kõik nii teadsime. Et Jakko Väli on roheliste erakonna liige. /.../

Nii palju kui meie teadsime, ei ole ta kunagi olnud meie erakonna ministri nõunik ja mida ta Facebookis räägib või ei räägi, mis see meie asi seletada on. Reedel me seda ei teadnud," rääkis Helme.

Ta ei usu, et Kingo valetamine erakonna mainet kahjustaks.

"Ma arvan, et erakond saab reageerida ikka ainult retrospektiivis. Kui mingid sündmused toimuvad, asjaolud selguvad, siis erakonna käitumist tuleb hinnata selle põhjal, mida ta siis otsustab või teeb. Ma arvan, et antud olukorras me oleme käitunud kiiresti, adekvaatselt, kõrge eetilise standardiga. Nii et, jah, see on skandaal, mille ümber puitu õhus keerleb mõnda aega, aga kui lõppkokkuvõttes küsida, kas see teeb meile kahju või kasu, siis mina arvan, et pigem ta saadab välja selge signaali, et meile on oluline kõrge eetiline standard. Ma ei arva, et ta meile kahju teeb otseselt," rääkis Martin Helme.