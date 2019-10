Täismahus video Trumpi avaldusest:

"Varem täna hommikul teavitas Türgi valitsus minu administratsiooni, et nad lõpetavad lahingutegevuse ja oma pealetungi Süürias ning muudavad relvarahu püsivaks," ütles Trump Valgest Majast üle kantud telepöördumises.

"Sestap andsin rahandusministeeriumile korralduse tühistada kõik sanktsioonid, mis kehtestati 14. oktoobril vastuseks Türgi algsele pealetungile kurdide vastu Süüria kirdeosa piiriregioonis," lisas ta.

"Viimase viie päeva jooksul oleme me näinud, et relvarahu, mille me Süüria piiri ääres kehtestasime, on pidanud ning on pidanud paremini kui suurem osa prognoosis," teatas ta võiduka kõlaga avalduses ning lisas, et selle tulemuseni jõuti "tänu USA-le ja mitte kellelegi teisele".

USA jätab väikese hulga sõjaväelasi Süüria naftaväljadele, seda hoolimata Ühendriikide üksuste suuremast lahkumisest riigist, ütles Trump.

"Me oleme taganud nafta (julgeoleku) ja seetõttu jääb väike hulk USA sõjaväelasi piirkonda, kus neil (süürlastel) on nafta," seletas ta.

Samas ei täpsustanud president, mida ta nafta kontrollimise all silmas peab, kuid märkis, et "me otsustame, mida me sellega tulevikus ette võtma hakkame", vahendas Axios.

Kommenteerides kaudselt süüdistusi, et tema ootamatu otsuse näol USA vägedele taganemiskäsk anda oli tegu nii Türgi rünnaku esilekutsumise, kurdidest liitlaste reetmise ning USA sealsete baaside loovutamisega Türgile, Bashar al-Assadile ja Venemaale, teatas USA president, et ta päästis pealetungi peatades paljude, paljude kurdide elu.

"Las keegi teine sõdib selle kaua aega verest immutatud liiva pärast," lausus Trump lõpetuseks.

Trump teatas juba varem tehtud Twitteri-postituses, et Süüria-Türgi piiril juhtunu näol on tegu suure edusammuga.

"Suur edu Türgi-Süüria piiril. Turvatsoon loodud! Vaherahu on pidanud ja lahingutegevus on lõppenud. Kurdid on turvaliselt ja on meiega ilusti koostööd teinud. Kinni püütud ISIS-e vangid on kontrolli all," kirjutas ta.

Trumpi teade järgneb Venemaa ja Türgi teisipäevasele kokkuleppele, kuidas piirkonda kontrollima hakata.

Iisraelis on kurdidest liitlaste hülgamisele väga kriitiliselt reageeritud ning kurdidele on abi lubanud ka peaminister Benjamin Netanyahu.

Ajaleht Jerusalem Post kritiseeris teravalt Trumpi kolmapäevast väidet, et kurdide julgeolek on tagatud, sest sellise avaldusega jäetakse tähelepanuta 300 000 kurdi, kellel tuli USA kannapöördest tulenenud Türgi pealetungi eest põgeneda.

Samuti süüdistas ajaleht, et Türgi poolt toetatud Süüria üksustes on rohkelt islamiäärmusliku taustaga võitlejaid, kes on paistnud silma hukkamise ja piinamistega, sealhulgas tuntud kurdi naispoliitiku hukkamisega ning seda samal ajal, kui USA väed on viimase paari nädala jooksul vaikselt piirkonnast tagasi tõmbunud.