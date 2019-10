Kui kiirmenetlus parlamendis läbi kukkus, teatas peaminister Boris Johnson, et Brexiti-leppe ratifitseerimisprotsess on ajutiselt katkestatud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ma ei usu, et selle riigi rahvas tahab edasilükkamist. Mina ei taha edasi lükkamist, ma tahaks peale käia, kuid ma kardan, et me peame nüüd ootama, mida meie EL-i sõbrad otsustavad meie asemel," teatas ta.

Johnson on varem ähvardanud, et kui parlament keeldub Brexiti eelnõusid kiirmenetlemast, kuulutab ta välja erakorralised parlamendivalimised. Kui need sel nädalal välja kuulutada, jõutaks valimised 28. oktoobril isegi ära korraldada.

Johnson pole ennetähtaegsete valimiste kohta kolmapäeval aga midagi öelnud, ehkki näiteks Šoti iseseisvuslaste meelest oleks need täitsa hea idee.

"Hoolimata soojadest sõnadest on vägagi võimalik, et selle leppega lükatakse katastroofiline ilma leppeta lahkumine ainult tuleva aasta detsembrini edasi. Seepärast on selle teema valijate kätte tagasi andmine minu arust parim tee edasi," arvas Šotimaa esimene minister Nicola Sturgeon.

Igatahes on Johnsoni avaldustest näha, et ta ka ise ei paista enam uskuvat, et Ühendkuningriik 31. oktoobril Euroopa Liidust kuhugi läheb. Lisaaega palus ta Euroopa Liidult juba möödunud nädalavahetusel, ehkki jättis palvekirjale oma allkirja panemata.

Hämmastaval kombel kalduvad britid Brexiti edasilükkamisega pigem nõustuma, ehkki lõpmatuna näiv lahkumissaaga peaks olema praeguseks kõiki ära tüüdanud.

"Ma arvan, et on vaja rohkem aega, sest tuleb arvestada, et oleme EL-s olnud pikka aega, üle 50 aasta. Kui seda arvesse võtta, et me oleme selles organisatsioonis olnud nõnda kaua ja nüüd tõepoolest EL-st lahkume, siis on vaja selle tegemiseks rohkem aega, sest see on Suurbritannia alustala," arvas Londoni elanik Dalvin Kodhar.

"Ma soovin, et seda poleks kunagi juhtunud, aga kui asjad on nii, siis minnalaskmine stiilis "oh olgu see kõik nüüd möödas ja tehtud" pole üldse õige hoiak. Meie siin, me peame seda korralikult tegema, muidu tuleb meil seda väga kaua kahetseda," leidis teine Londoni elanik Joe Leslie.

Johnsoni võit on küll see, et parlament otsustas tema Brexiti-leppega üldse edasi minna. Eelmise peaministri Theresa May lepe kukkus kolmel hääletusel alamkojas läbi. Nüüd on peaministri suurim hirm see, et parlament viib leppesse sisse nii palju lisatingimusi, et tegu pole kuidagi enam tema välja töötatud ja Euroopa Liiduga läbi räägitud leppega.

BBC teatel kohtus Johnson kolmapäeval ka suurima opositsioonierakonna Tööpartei juhi Jeremy Corbyniga, kuid väidetavalt milleski kokku ei lepitud.