Sutlepa kabelis tuleb Toomas Pauli jutluse kuulamiseks kohal olla võimalikult vara. Hilisemad tulijad tihti sisse ei mahu. Toomas Paul räägib kirikulistega vahetult, paberil on kirjas vaid tsitaadid.

"Niimoodi vabalt rääkimine, improvisatsioonina nagu kas või praegugi on parem, kui et paber on ees ja siis loed sealt niisuguse ebaloomuliku häälega. Nii et ikka parem jutlus pähe õppida," ütles Paul.

Päevapoliitika jutlusse lisamine on tema arvates libe tee, sest siis on alati võimalik pidada vaimulikku erapoolikuks.

"Ma arvan, et Piibel ja tema probleemid on niivõrd üldinimlikud ja niivõrd olulised iga aja inimestele, et ei ole vaja hakata neid kunstlikult oma ajastusse monteerima, vaid pigemini on see, kuidas seda sõnastada ja millisel kombel rõhutada nõnda, et ta pärale jõuaks," lausus vaimulik.

1971. aastal, sügaval nõukogude ajal, kui Toomas Paul oli Saaremaal vaimulik, tuli tal pöörane idee hakata uut testamenti tõlkima. Appi kutsus ta oma õpetaja Uku Masingu, kes nõustus tingimusel, et töö ei jää pooleli.

"Seda ma talle tõotasin ja ega mul seda poolelijätmise tahtmist pärast enam ei tulnudki, sest kui sinna sellesse maailma lähed, siis on see nii põnev," ütles ta.

1983. aastal oli tõlge valmis. Piibel ilmus trükist kuus aastat hiljem, laulva revolutsiooni ajal, kui iseseisvuse hõng oli õhus. Siis tuli ootamatus Ülemnõukogu presiidiumilt - aukiri Uue Testamendi tõlkimise eest.

"Kupar andis mulle tõlkepreemia selle eest. See on hoopis midagi muud, kui kirjanikud tunnustavad. Mul ikka saba tõusis tükimaad kõrgemale. Aga see, mis Kadriorust tuli, oli ikkagi täielik üllatus," tunnistas ta.

Toomas Pauli õpilasteks võivad ennas pidada need, kes on kuulanud tema loenguid Tartu Ülikoolis, usuteaduste Instituudis ja muusikaakadeemias, aga ka kõik need, kes on lugenud tema raamatuid ning õppinud tema koostatud leeriõpikutest.

Tallinna Ülikooli dotsent, Usuteaduse Instituudi professor Jaan Lahe ütles, et see, mida Paul jagab, ei ole ainult raamatutarkus, vaid sellele lisandub tema elukogemus, mis on olnud väga rikkalik.

"Ta elu ei ole olnud alati kindlasti kerge. Ta on tulnud ju küllaltki kitsastest oludest, väga rasketel aegadel pidanud vaimulikuna töötama meie kirikus. Aga ma arvan, et see on teda rikastanud ja andnud talle võimaluse, et nüüd saab tema rikastada kõiki teisi," sõnas Lahe.

Tallinna Jaani kirik on olnud Toomas Pauli kodukirik 33 aastat ja praegu on ta korraline külalisõpetaja. Teisipäeval avatakse seal näitus, mis tutvustab Toomas Pauli elu ja tööd.

"Ta on sümbol, ta on inimene, kelle pärast inimesed tulevad Jaani kirikusse, ja ta oleks siin nagu kogu aeg olnud, aga 33 aastat ongi nagu kogu aeg," ütles Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu.

Jaani koguduse õpetaja Eve Kruus märkis, et kõigele muule lisaks on Paul tema jaoks ka esimene õpetaja, kes tõi ta kirikusse.

"Esimene õpetaja, ka ametialaselt väljaõpetaja, sest mul on võimalus olnud olla 12 aastat tema praktikant," lisas ta.

Trükist ilmus Toomas Pauli raamat "Sammhaaval astuda". See on kogumik Eesti Raadios peetud hommikupalvustest. Raadio hommikupalvusi lubab Toomas Paul edasi kirjutada, kuid järgmise raamatu osas jätab ta otsad lahti: "Kas ma rohkem enam midagi jõuan - ei tea. Elame, näeme, kui elame."