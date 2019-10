Uue laeva nime leidmiseks korraldas Tallink Grupp sel suvel rahvusvahelise nimekonkursi ning lõpliku otsuse laeva nime osas langetas ettevõtte juhatus septembris.

Konkursile esitati kokku enam kui 2800 nimekandidaati 30 riigist maailma. Kõige rohkem ettepanekuid laekus Tallink Grupi koduturgudelt Eestist, Soomest, Lätist ja Rootsist. Neist omakorda tuli enim kandidaate Soomest.

Tallinki teatel olid väljapakutud nimed väga erinevad, kuid suur hulk neist sisaldasid sõnu star ja Baltic. Võrreldes mõne aasta taguse nimekonkursiga, mis korraldati laevale Megastar nime leidmiseks, oli seekord esitatud nimede seas märgatavalt rohkem nimesid, mis sisaldasid viidet keskkonnasõbralikkusele, näiteks "eco" ja "green".

"Põhjus, miks me otsustasime MySTAR-i kasuks, on lihtne – uue laeva loomisel ning kujundamisel osaleme me kõik, kes me selle laevaga reisime. Seega igaüks võib tunda, et see laev on osa nendest ning kuulub meile kõigile," selgitas Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Nime MySTAR pakkus nimekonkursile välja Marietta Kähärä Soomest, kes saab auhinnaks kingikoti Tallink30 meenetega ja priipääsme laeva esimesele reisile.

Lisaks enamlevinud laevanimedele pakuti uue laeva nimekonkursile vähemtraditsioonilisi nimesid nagu M/S Ott Tänak, M/S Marie Under, Speedy Gonzales, Great Finland, Queen Suomi, Suomenlinna, Mega Tallsinki Express, Kalevipoeg, King Kong, Eri Klas, Tunnel, Vana Toomas, Sibelius, Megafast ja palju teisi.

Humoorikamatest nimedest pakuti välja näiteks Boaty McBoatface kui ka Shuttle McShuttleface.

Regiooni kaasaegseima reisilaeva ehitus läheb lahti järgmise aasta esimeses pooles Soomes Rauma laevatehases ning selle valmimine on planeeritud 2021. aasta lõppu.