Nõgene: kui vaja, siis sõidab Tallinki laev Soome ka kord tunnis

ETV saates "Esimene stuudio" külas olnud Nõgene rääkis, et Tallink on teinud Eesti turundamisel head tööd. "Tallink investeerib sellesse aastas üle 25 miljoni euro."

Ta lisas, et Eesti peaks olulisemalt keskenduma lähiriikidele - Soomele, Rootsile, Venemaale ja Lätile. "Turismis on tihe konkurents. Peame vaatama mismoodi on lihtne inimesi Eestisse meelitada."

Tallink on Nõgese sõnul Eesti patrioot ja ettevõttel on kavas ehitada uusi keskkonnasõbralikke laevu.

"Meie esmane soov on valmisolek valitsust nõustada, et Eesti laevad sõidaksid Eesti lipu all. On plaan ehitada uusi laevu. Lennundus pole meile konkurentsiks, sest mida rohkem Eestist inimesi positiivse kogemusega lahkub, siis nad tulevad tagasi," kirjeldas Nõgene.

Nõgene sõnas, et soomlased ei käi Eestis ainult odava alkoholi järel. "Siin on palju ilusaid paiku, meil on ilus vanalinn. Soomlasteil on lühireisid traditsiooniks ja nende arv on hakanud kasvama," rääkis Nõgene. "See on lihtne loogika. Neile meeldib Eestis käia ja hinnavahega maksavad kinni Eestis veedetud meeldiva aja."

Alkoholiaktsiisi langetamine on Nõgese sõnul turismisektorile mõjunud siiski positiivselt. "Näema ka seda, et käiakse ka Lätis, aga see pole kindlasti enamus. Aktsiisilangetus on väga tänuväärne, sest turismi mõjutavad erinevad tegurid.

Eesti ja Soome suhted on Nõgese sõnul jätkuvalt head ja seda ei mõjutanud ka EKRE esimehe ja siseminister Mart Helme sõnavõtt. "See kole episood Eesti-Soome suhete ajalooraamatus kõrgeid stiilipunkte ei saa. Aga olen kindel selles, et soomlased teevad vahet, et mis on arukas jutt ja mis ei ole."