Kultuuriminister Tõnis Lukas tunnistas, et kui linnahalli tuleb lisaks konverentsikeskusele ka ooperiteater, siis eeldab see uue riigiabi loa taotlemist.

Lukas selgitas riigikogu infotunnis, et linnahalli hoonekompleksi omanik on Tallinna linn, kes soovib sinna rajada konverentsikeskuse. Konverentsikeskus tuleks linnahalli vanasse jäähalli ossa, kuid uue ideena välja käidud ooperiteater hoopis kontserdisaali ossa, mis võimaldaks kogu kompleksi paremini kasutada.

Lukase sõnul on linn taotlenud konverentsikeskuse rajamise jaoks riigiabi luba Euroopast, aga seda pole siiani tulnud, ehkki loodeti seda juba suvel saada.

"Kui plaanid muutuvad ja linnahalli tuleb ka ooperiteater, siis tuleb uus riigiabi taotlus teha. Aga seda luba on palju lihtsam saada, sest hoone põhifunktsioon on ooperiteatriga avalik huvi," sõnas Lukas.

"Ma arvan, et abilinnapeal on nii palju tööd, et ta pole kõigist asjadest informeeritud. Küll linnapea teda õpetab."

Kultuuriminister pidi vastama ka Tallinna abilinnapea Aivar Riisalu tehtud kriitikale, et riik pole linna kaasanud ooperiteatri plaanidesse ja et linnal on linnahalliga hoopis omad plaanid.

"Ükskõik, mis plaanid linnal on, siis ilma riigi suure toeta need ei õnnestu. Ka konverentsikeskus vajab riigipoolset tuge. Ma arvan, et abilinnapeal (Aivar Riisalul - toim) on nii palju tööd, et ta pole kõigist asjadest informeeritud. Küll linnapea (Mihhail Kõlvart - toim) teda õpetab," sõnas Lukas.

Kultuuriminister lisas, et tal on järgmisel nädalal linnapea Mihhail Kõlvartiga linnahalli teemal kohtumine. Kuigi nii Lukas kui ka peaminister Jüri Ratas on öelnud, et valitsus hakkab kabinetis linnahalli teemat peagi arutama ja sinna kaasatakse ka Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart, on arutelu toimumise aeg lükatud edasi.

Eelmisel nädalal oli Ratas neljapäeval Euroopa Liidu Ülemkogul ja seetõttu kabinetti ei tehtud. Sel neljapäeval on aga linnapea Kõlvart hõivatud linnaeelarve ettevalmistamisega ega saa kabinetis osaleda. Järgmisel nädalal on aga Ratas esmaspäevast reedeni USA-s ja siis taas valitsuskabinetti ei toimu.

Lukas ütles, et linnahall vajab sedavõrd suurt investeeringut, et ainult linn või ka erakapital seda teha ei suuda, mistõttu tuleks lahendus leida hea partnerluse käigus. Lisaks linnahalli hoonele tuleks Lukase sõnul korda teha ka seda ümbritsev ala.