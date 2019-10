Helme soovitas ettevõtjatel generaatorid osta, mitte riigi peale loota

Helme nõustus saatejuht Johannes Trallaga, et mobiilside puudumine ja generaatorite nappus pole normaalne olukord, kuid pidas ülekohtuseks talle osaks langenud süüdistusi.

"Ma ei pea normaalseks ka seda, et eraettevõtjad tulevad näpuga näitama minu peale ja süüdistama mind, et neil ei ole elektrigeneraatoreid. Kui te saate korstnasse kirjutada 50 000 kahjumit, siis ma arvan, et teil oleks võimalik endale muretseda rahulikul ajal kasumi eest generaatorid," ütles Helme.

"Mul on tunne, et eraettevõtja on väga paljus elanud lootuses, et midagi ei juhtu, ja kui juhtub, siis riik tuleb appi, aga antud juhul me nägime, et riigi käed jäävad lühikeseks," lisas minister.

Helme sõnul on vabariigi kriisikomisjonis väga hästi teada, et meie kõige haavatavamad kohad on elektrikatkestus ja sidekatkestus, ja see on just see, mis juhtus Võrumaal ja Lõuna-Eestis.

"Meil on kuhjunud probleemid seoses sellega, et mitu aastakümmet ei pööratud elanikkonna kaitsmisele Eestis mingisugust tähelepanu. Nüüd on edasi liigutud, aga seda paarikümneaastast lünka mõne aastaga tasa teha ei ole lihtsalt võimalik," selgitas siseminister.

Helme selgitas ka, miks ta alles kolmapäeval Lõuna-Eestisse olukorraga tutvuma läheb.

"Sellepärast, et see ei ole siseministri vastutusala. Sisuliselt kohe, kui kriis puhkes ja kriisikomisjon kokku tuli koha peal, võttis juhtimise üle kohalik päästeameti juht ja on sisuliselt juhtinud seda tänase päevani. Siseministeeriumi haldusalas on kõik toiminud," kinnitas Helme.