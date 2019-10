Nagu ka ülejäänud Lõuna-Eesti jäi Mooste pühapäeval karmi tormi kätte. Moostes kriis aga venis ning kui teisipäeva õhtul teatas Elektrilevi Põlva vallale, et elektrit ilmselt ei saa, käivitas vald varuplaani.

"Siis me käivitasimegi plaani B, et me paneme siin kõik generaatorite pealt tööle. Kuna tegemist on korterelamutega, kus ei ole muidu kütet ja läheb miinusesse ka, siis hankisime 60-kilovatise generaatori katlamajale, oleme pannud veepumpla tööle generaatori pealt. Veega on teine probleem - on vaja reovesi ära juhtida. Reovee juhtimine on läinud nii-öelda täitsa hapuks, seal on asjad katki ja me peame reovee ära vedama autodega," kirjeldas Põlva abivallavanem Martti Rõigas "Aktuaalsele kaamerale".

Põlva vallavalitsus andis kolmapäeval teada, et Mooste kandi elanikud saavad sooja minna Mooste Veskiteatrisse, seal saab laadida ka telefone ja akupankasid. Kell 13 pakuti seal sooja suppi. Kui sooviti suppi koju kaasa võtta, siis tuli oma nõu kaasa võtta. Veskiteatri juures on ka tualetid.

Inimestel, kellel on mure ööbimisega, palub vald ühendust võtta vallavalitsusega telefonidel 5304 1508 (Martti Rõigas), 5332 7079 (Janika Usin) või 5560 1587 (Rein Kamber).

Kuna telefonilevi on häiritud, palub vald teavitada ka naabreid ja tuttavaid sellest võimalusest ning anda teada hädasolijatest.

Kooliõpilased olid kolmapäeval veel kodus, aga neljapäeval ja reedel toimuvad kõik tunniplaanijärgsed õppetunnid Põlvas Lina tänava koolimajas, kus lapsed saavad ka koolilõuna ja kuhu viiakse lapsed ühistranspordiga. Lasteaialapsi on valmis vastu võtma nii Kauksi kui Põlva lasteaiad.

Tasuta sooja suppi pakkus oma inimestele ka Räpina vald Veriora teenuskeskuses ja Leevi rahvamajas. Viluste koolis ja Leevi rahvamajas oli võimalik kasutada elektrit ja internetti ning olemas oli ka pesemisvõimalus. Viluste Põhikoolis on võimalik ööbida, seal on olemas madratsid, vajadusel organiseeritakse ka tekid. Kõikidest vajadustest tuleb informeerida vallavalitsust.

Elektrilevi teatel oli kolmapäeval tormikahjude tõttu vooluta veel 4700 klienti, kellest suurem osa asub Põlvamaal. Elektrilevi taastab kolmapäeva jooksul elektriühenduse kõikides veel vooluta olevates suuremates asulates.

Varahommikul jätkusid tööd elektriühenduse taastamiseks Moostes, Verioras, Leevil, Setomaal, Ainjas, Ärikülas, Lillis, Kõvakülas, Külitses, Verhulitsas, Lutepääl, Sesnikis, Saatses, Nedsajas, Säpikas, Kõveras, Matsuris. "Kõikides nendes kohtades taastame elektriühenduse tänase päeva jooksul," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

"Meie põhitähelepanu on täna Põlvamaal, kus torm tegi kõige suuremat kahju. Viimased järgi jäänud rikked on väga keerulised, kus ühe liini peal on mitmes erinevas kohas puud peale langenud ning seetõttu on täpsete rikkekohtade tuvastamine aeganõudev," sõnas Klaassen.

Ta lisas, et loodetavasti saab kolmapäeva jooksul suurele osale klientidest vool taastatud. "Lõuna-Eestis ja Viljandimaal on hetkel töös 80 rikkemeeskonda, kes kõik töötavad selle nimel, et võimalikult kiiresti kodudes ja ettevõtetes elektriühendus taastada," ütles Klaassen.

Mooste õpetaja: suurim probleem on infosulg

Mooste rahvamuusikakooli õpetaja Raivo Sildoja rääkis "Ringvaatele", et inimeste hinnangul on infosulg kõige suurem probleem seoses pikalt kestnud elektrikatkestusega.

"Kui oleks kohe teada saanud, et kolm päeva ei tule elektrit, oleks inimesed saanud teha plaane, sõitnud kuskile ära. Mina sain esimese sõnumi täna, kui anti teada, et kell 23.30 peaks elekter tulema," rääkis ta.

Sildoja lisas, et üldiselt maal elektrita väga hätta ei jää. "Talukohas on tavaliselt elu seatud niimoodi, et hädapärast saab ka vooluta hakkama. Mul on kaevul lisaks pumbale vänt, välikemmerg on olemas, pliidi alla saab tuld teha," selgitas ta.

Samas tekivad ka maal omad probleemid - sügavkülmades olev toit läheb raisku, loomapidajatel on mure loomade joogi, samuti lüpsmisega, kortermajade elanikud ei saa elektrita süüa teha ning kui vett pole, ka WC-s käia.