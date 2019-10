Tallinnal on Skoone bastioniga suured plaanid, kuid nende paikapanemine ja elluviimine võtab aastaid. Et bastioniga külgneval Suurtüki 12 kinnistul ei laguneks samal ajal ära kunagine töökoda ja pumbamaja, jagati krunt kaheks ning alustatakse hoonete renoveerimisega. Linn näeb, et hoonetega krundil hakkab tulevikus opereerima eraettevõtja.

Tallinn ostis Suurtüki 12 kinnistu Eesti Raudteelt tänavu kevadel, kasutades selleks eelisostuõigust. Kinnistu asub vanalinna ja Kalamaja vahelisel alal, kunstiakadeemia (EKA) vahetus läheduses ning kuulub Skoone bastioni vööndisse. Tänasel päeval on seal parkla, kus tegutseb Europark.

Linn on pärast krundi omandamist asunud aktiivselt tulevikuplaanidega tegelema. Paari töökoosoleku järel pole veel midagi konkreetset paika pandud, sest linnal on Skoone bastioni ja seda ümbritseva alaga "laiem nägemus, mis ulatub aastatesse", nagu ütles ERR-ile Kesklinna vanem Vladimir Svet.

"Esialgne mõte on jagada Suurtüki 12 kinnistu sellise eesmärgiga, et need hooned, mis seal asuvad – kui neid saab veel hooneteks nimetada –, et nende kordategemise ja kasutuselevõtuga saaks tegelda edasi, aga suure osa maa-alast tahaks arendada kooskõlas Skoone bastioniga," selgitas Svet.

Ilma Suurtüki 12 kinnistuta bastioni arendada võimalik ei ole, kuna see hakkab olema väga-väga suuremahuline projekt, märkis Svet. Kuivõrd suurte plaanide paikaseadmise ajal kukuks niigi kehvas seisus hooned tõenäoliselt lihtsalt kokku, hakatakse neid juba nüüd korda tegema.

"Hooned on juba praegu sellises seisus, et võiks hakata mõtlema nende kiiremas korras kordategemise peale, sellest ka see mõte, et hoonete rekonstrueerimine võik liikuda kiiremini kui bastioni arendamine üldiselt. Samas see hakkab kindlasti olema kooskõlas bastioni arenguga," märkis Kesklinna vanem.

Sveti sõnul pole veel otsustatud, mis endises töökojas ja vedurite pumbajaamas hakkab olema, kuid tegu saab olema "avalikkusele suunatud funktsiooniga".

"Põhimõttelised küsimused on, et mida võiks sinna luua ja kas linn teeb seda ise oma vahenditega või leitakse selleks erapartner. Isegi kui linn otsustab sinna rajada midagi oma jõududega, siis on väga suur tõenäosus, et lõpuks selle asja operaator hakkab olema mõni eraettevõtja," rääkis ta.

Kogu ala tuuakse varjusurmast välja

Kuna Suurtüki 12 kinnistu ja Skoone bastion on osa vanalinna bastionivööndist, siis saavad need jätkuks rohealale, mis kulgeb alates Vabaduse väljakust Hirvepargi poole, Toompargi poole, mööda Tornide väljakut Skoone bastionini. Linnal on kogu piirkonnaga suured plaanid.

"Meil on nüüd üle tee asumas kunstiakadeemia, kõrvalasuv Vana-Kalamaja tänav peaks lähiaastatel muutuma palju kaasaegsemaks linnaruumiks. Kindlasti kogu see ala, mis asub Skoone bastioni ja kunstiakadeemia vahel, ta peab hakkama elama. See ei saa olla lihtsalt parkla ja mahajäetud majad, ei saa see olla mingi tehniline hoone, pigem sel peaks olema mingi avalik funktsioon – kas me räägime kohvikust, mingist ekspositsioonialast, mingist ürituste keskusest või millestki muust," rääkis Svet.

Üks plaane, mida linn on vargsi veeretanud, on Skoone bastioni juures asuva staadioni alla maa-aluse parkla rajamine, et leevendada parkimiskohtade probleemi vanalinna ja reisisadama piirkonnas.

Sveti sõnul otsustatakse maa-aluse parkla küsimus lähtudes bastioni laiemast tulevikust.

"Maa-aluse parkla rajamine on nii suur ettevõtmine, et teha seda ilma et meil on laiem visioon paika pandud, oleks väga ebamõistlik. Ühelt poolt on meil arusaam, et piirkonnas võiks olla rohkem parkimiskohti, pidades silmas, et vanalinna tänavad hakkavad ajaga muutuma aina jalakäijakesksemaks, mis tähendab seda, et me tahame aina rohkem autosid suunata vanalinnast ära. Teisalt ei saa olla Skoone bastioni põhiline funktsioon parkla – see peab olema palju suurem, palju laiem ja parkla on vaid lisandväärtus, kui nii saab öelda, et vanalinna piirkonnas autostumist vähendada," selgitas Kesklinna vanem.

Kogu bastioniga seotud ala arendamine on praegu veel ainult arutluse tasemel, sest raha pole linn selleks eelarves veel ette näinud.

"Eelarvestrateegias pole ette nähtud bastioni täielikku väljaarendamist, seetõttu ma arvan, et ei ole mõtet kiirustada. Pigem teha seda nii, et kohalikud kogukonnad, igasugused huvigrupid on ka sellesse kaasatud ja et see visioon, mis lõppkokkuvõttes paika pannakse, on visioon, mille realiseerimisest on huvitatud kõik tallinlased," rääkis Svet, ja lisas, et kuivõrd Skoone bastion on põhjamaade üks suurimaid taolisi ehitisi, ollakse valmis pühendama sellele nii palju aega kui vaja.

"Minu lootus on, et lähikuudel selgub vähemalt Suurtüki 12 saatus, ent mis puudutab Skoone bastioni ala, siis ma arvan, et siin ei ole mõtet kiirustada," märkis Kesklinna vanem.

Suurtüki 12 kinnistu on märgitud punase lipuga. Autor/allikas: Google Maps

Suurtüki 12 kinnistu