Kohtla-Järve volikogu ei suutnud Ahtme põlevkiviõlitehasega seotud detailplaneeringu ja keskkonnamõjude hindamise algatamise kohta otsust vastu võtta. Arendaja nentis, et nad on küll otsustamatuses pettunud, kuid ei kasuta veel õigust kohtusse pöörduda.

Ahtmes aherainemägedes leiduvast põlevkivist õli toota sooviv Corestone Production tegi detailplaneeringu algatamise ettepaneku Kohtla-Järve linnavalitsusele eelmise aasta 10. oktoobril. Kuigi seaduse kohaselt oleks pidanud volikogu langetama otsuse hiljemalt kolme kuu jooksul, jõudis asi volikokku alles aasta hiljem. Ja ka täna poolesaja linnakodaniku silme all otsuseni ei jõutud.

Nii Kohtla-Järve volikogu esimees Riina Ivanova kui ka Kohtla-Järve opositsiooni liider Eduard Odinets ütles, et protsess on veninud seetõttu, et arendaja ei ole osanud volikogu liikmetele selgeid vastuseid anda. Volikogu majanduskomisjoni esimees Viktoria Tsventarnaja nõustus nendega, lisades, et ka linnavalitsus oleks pidanud rahvale kogu protsessi paremini selgitama.

Tehase arendajad on toonitanud, et vanade aherainemägede likvideerimisega kaotavad nad neist tuleneva ohu loodusele, mis on suurem kui tehasese keskkonnamõju. Arendaja tänasel volikogu koosolekul ei osalenud, kuid pärast koosolekut kinnitas Corestone Productioni juhatuse liige Keith-Neal Saluveer ERRile, et nad on küll otsustamatuses pettunud, kuid ei kasuta veel ka õigust kohtusse pöörduda. "Ei sooviks ilma detaile teadmata kommenteerida, kuid loomulikult olen ma pettunud, et selline, juba üle aasta ebamõistlik ja ebaseaduslik olukord ei saanud seekord lahendust. Ma loodan siiralt, et võitlus puhtama Eestimaa eest ei jätkuks kohtusaalides, vaid igati avaliku ja kõiki huvigruppe kaasava protsessi raames," ütles Saluveer.

Arendaja plaanib tehasesse investeerida 30 miljonit eurot ja see peaks andma 60 uut töökohta. Kohalikele inimestele pole need argumendid olnud veenvad ja tehase vastu on kogutud üle 3000 allkirja.