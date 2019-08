Õlitehase rajajad tutvustasid Kohtla-Järve rahvakoosolekul oma plaane

Ahtme õlitehase arendajad on Kohtla-Järve linnajuhtidega koosolekut pidanud mitmel korral, kuid kõigile avatud infopäeval tutvustati tehase plaane esimest korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Corestone Productioni juhatuse liige Keith-Neal Saluveer ütles, et inimeste mured ja hirmud on arusaadavad, aga põhinevad teadmatusel. "Siin ma ka pakkusin sellele initsiatiivgrupile välja, et me võime veelkord kohtuda kasvõi väiksemas ringis, et see projekt saaks paremaks. Me ootame kohalikult kogukonnalt sisendit selle jaoks, mitte et nad on põhimõtteliselt vastu kõigele, ise teadmata detaile," rääkis Saluveer.

Seaduse järgi on Kohtla-Järve linn ületanud õlitehase esindajate detailplaneeringu algatamise taotlusele vastamise tähtaega. Linna juhid soovisid, et enne plaani volikogusse viimist korraldataks rahvakoosolek, mis tavaliselt toimub alles keskkonnamõjude strateegilise hindamise käigus.

Kohtumine möödus väga emotsionaalses õhkkonnas ja esimesed paarkümmend minutit ei laskunud aktiivsemad elanikud esinejatel rääkida.

"See on tavaline käitumine, sest tavalisel inimesel on oma hirmud, tal on oma mälu ja oma kogemus, eriti meil keemiatööstuslinnas. See on tore, et inimesed protsessi alguses räägivad kaasa, avaldavad vastuseisu. See annab rohkem alust teadlastele ja konsultantidele, millised on kitsaskohad, mida on vaja rohkem selgitada," ütles Kohtla-Järve linnaarhitekt Rita Burenkova.

Praeguseks ei ole veel teada, millal Kohtla-Järve linnavolikogu õlitehase rajamise suhtes seisukoha võtab.

Õlitehase arendajad lubavad, et Vana-Ahtme tööstusalale planeeritavas tehases kasutusele võetav uudne tehnoloogia on keskkonnasõbralik. Kohalikud elanikud on väljendanud sellel puhul oma skeptilisust ja juba on alustatud tehase rajamise vastu allkirjade kogumist.

Näiteks ütles kohalik elanik Igor Ivanovski, et pole olemas elukeskkonnale ideaalset õlitehast. "Minu arust arendajad valetavad. Ma ei taha, üldse ei soovi seda tehast. Ei peaks üldse rääkima selle tehase ehitusest ega ka planeerimisest ükskõik millises vormis," sõnas Ivanovski.

Corestone Production plaanib hakata Ahtme õlitehases kasutama aherainemägedes leiduvat põlevkivi. Tehasesse planeeritakse investeerida 30 miljonit eurot ja see peaks andma 60 uut töökohta.