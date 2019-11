Ajakirjanduses avaldatud piltidelt on näha, et Hongkongi Wan Chai linnaosas asuvates Xinhua ruumidest on tuld tehtud, aknad on sisse löödud ja seini katab grafiti.

Meeleavaldajad on varem rünnanud Hiina panku ja ettevõtteid, mida seostatakse mandrivõimudega. Xinhua ruumid polnud seni protestijate raevu alla sattunud.

Laupäeval lasi Hongkongi politsei tänavatele tulnud tuhandete protestijate vastu käiku pisargaasi ja veekahurid.