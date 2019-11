Hongkongi märulipolitsei ründas protestide peatamiseks ostukeskusi

Hongkongi tegevjuht Carrie Lam suundus aga Pekingisse, et arutada erihalduspiirkonna ja Mandri-Hiina tihedamat majanduslikku lõimumist.

Internetis kutsuti rahvast pärast laupäevaseid kaootilisi proteste koonduma seitsmesse kohta, et avaldada jõulisemalt survet poliitiliste reformide läbiviimiseks.

Enamik pühapäevaks kavandatud aktsioone ei saanud teoks, sest kohale saabus politsei, asudes inimesi läbi otsima ja kinni pidama, ajas kogunemised laiali ja tõkestas tee parki, mis asub Hongkongi liidri Carrie Lami büroo kõrval.

Väiksemad demonstrantide rühmad suutsid siiski mõnes kohas koguneda.

BBC kirjutab, et pühapäeval leidis ühe meeleavalduse ajal Cityplaza ostukeskuses aset ka noarünnak, mille käigus sai viga neli inimest. Esialgsetel andmetel oli ründaja näol tegu mehega, kes oli enne meeleavaldajatega vaielnud ja seejärel neile noaga kallale läinud. Muuhulgas oli mees ühel kannatanul ka peaaegu kõrva otsast hammustanud. Teised meeleavaldajad surusid ta seejärel maha, andsin peksa ning hiljem peeti ta juba politsei poolt kinni.

Meeleavaldused algasid juunis protestist nüüdseks riiulile pandud Hiinale väljaandmise seaduseelnõu vastu, kuid on kasvanud üle liikumiseks, mis nõuab Hongkongi liidrite otsevalimist ja politseivägivalla sõltumatut uurimist.

Lam on keeldunud protestijate nõudmistele järele andmast ja keskendub selle asemel meetmetele, mis on suunatud tema väitel rahva viha tegelikuke põhjuste lahendamisele nagu töökohtade loomine ja elamiskulude kärpimine ühes maailma kallimas linnas.

Lami büroo teatel sõidab praegu Shanghais viibiv tegevjuht teisipäeval Pekingisse. Kolmapäeval kohtub ta Hiina asepeaministri Han Zhengiga, et arutada Hongkongi, Macaud ja üheksat Lõuna-Hiina linna ühendava Suure Lahepiirkonna arendamist.

Selle ambitsioonika projekti teostumise korral on Hongkongi elanikel tulevikus lihtsam Mandri-Hiina linnades elada ja töötada, see suurendaks ka inimeste ja kaupade voolu, ütles Lami büroo avalduses.

Hiina uudisteagentuur taunib Hongkongi rünnakut

Hiina riiklik uudisteagentuur Xinhua mõistis hukka meeleavaldajate laupäevase rünnaku tema Hongkongi büroole.

Protestijad vandaalitsesid Hongkongi Wan Chai linnaosas asuvates Xinhua ruumides ning lõhkusid aknaid ja uksi, teatas kohalik meedia. Ajakirjanduses avaldatud piltidelt on näha, et ruumides on tuld tehtud, aknad on sisse löödud ja seinu katab grafiti.

Xinhua mõistis laupäeva õhtul lühikeses avalduses "jõukude barbaarsed teod" hukka.

Ka Hongkongi ajakirjanike liit taunis meediavastaseid sabotaažiakte ja kutsus lõpetama vägivalda ajakirjanduse vastu.

Meeleavaldajad on varem rünnanud Hiina panku ja ettevõtteid, mida seostatakse mandrivõimudega. Xinhua ruumid polnud seni protestijate raevu alla sattunud.

Laupäeval lasi Hongkongi politsei tänavatele tulnud tuhandete protestijate vastu käiku pisargaasi ja veekahurid.

Hiina hoiatas reedel, et ei kavatse sallida ühtegi tegu, mis esitab väljakutse põhimõttele "üks riik, kaks süsteemi", tükeldab riigi ja ohustab riiklikku julgeolekut.