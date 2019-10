Pompeo ütles New Yorgis konservatiivses mõttekojas Hudsoni Instituut esinedes, et peab lähikuudel kõneseeria, milles ta esitab Washingtoni kaebused Hiina suhtes ideoloogiast kaubanduse ning mõjuoperatsioonideni Ühendriikides.

"Täna oleme lõpuks hoomamas seda ulatust, mil määral on Hiina Kommunistlik Partei USA ja meie väärtuste suhtes tõeliselt vaenulik," lausus USA välisminister.

Pompeo tõstis esile Hiina võimude tegevust Hongkongi meeleavalduste mahasurumisel ning islamiusuliste uiguuride vangistamisel ja ütles, et Peking püüdleb domineeriva positsiooni poole rahvusvahelisel areenil.

"Hiina Kommunistlik Partei pakub oma rahvale ja maailmale täiesti teistsugust valitsemismudelit, sellist, milles leninistlik partei valitseb ja kõik peavad mõtlema ja tegutsema kommunistidest eliitide taktikepi järgi," lausus Pompeo.

"See ei ole selline tulevik, mida mina tahan...ja see ei ole tulevik, mida tahavad vabadust armastavad inimesed Hiinas," ütles USA välisminister.

Pompeo pidas Hudsoni Instituudis kõne õhtusöögil, kus viibis ka endine USA välisminister Henry Kissinger, reaalpoliitilise mõtteviisi üks tuntumaid esindajaid, kelle eestvedamisel normaliseeris Washington 1970. aastate alguses suhted Puna-Hiinaga.

Praegune välisminister ütles aga, et Ühendriigid on liiga kaua Hiinasse leebelt suhtunud lootuses, et riik muutub.

"Me kõhklesime ja tegime palju vähem, kui oleksime pidanud ajal, kui Hiina ähvardas oma naaberriike nagu Vietnam ja Filipiinid ning kuulutas kogu Lõuna-Hiina mere endale kuuluvaks," sõnas Pompeo.

Ometi märkis ta, et USA ei soovi Pekingiga vastasseisu, kuid tahab aidata kaasa senisest liberaalsema Hiina tekkele.

Eelmisel nädalal pidas Hiina suhtes teravatoonilise kõne USA asepresident Mike Pence.