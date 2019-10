Päev varem sai ümber Moskva ja Ankara sõlmitud leppes sätestatud kuupäev, mis ajaks pidid Süüria kurdi võitlejad lahkuma Süüria-Türgi piirialalt.

"Alustame kohapeal ühistööd reedel. Nimelt alustame ühispatrulle," ütles president kõnes parlamendile.

Eelmisel nädalal Sotšis sõlmitud Vene-Türgi kokkuleppega anti kurdi vägedele piirialalt lahkumiseks aega 150 tundi. Aeg sai täis Eesti aja järgi teisipäeval kell 17.

Erdogani sõnul teavitasid Vene võimud Ankarat, et umbes 34 000 "terrorirühmituse" liiget on 30 kilomeetri laiusest piiritsoonist lahkunud ning võtnud kaasa 3260 raskerelva.

"Meie andmed osutavad faktile, et seda ei saavutatud täielikult," ütles Erdogan venelaste kinnitusele viidates ja lisas, et vastus antakse pärast seda, kui olukorda on kohapeal uuritud.

President kordas taas, et Türgil on õigus viia läbi oma operatsioon, kui tuvastatakse Süüria kurde või kui Türgi väed rünnaku alla satuvad.

Šoigu: Süüria-Türgi piirimemorandumi jõustamine kulgeb raskelt

Sotšis allkirjastatud Vene-Türgi Süüria-memorandumi elluviimine kulgeb raskustega, kuid see on ainus viis säilitada Süüria iseseisvus, ütles Vene kaitseminister Sergei Šoigu.

"Vene ja Türgi presidendi allkirjastatud memorandumit viiakse ellu suure vaevaga, kuid näeme, et see on ilmselt ainus viis kehtestada rahu ja säilitada Süüria iseseisvus," ütles Šoigu kohtumisel Aserbaidžaani presidendi Ilham Alijeviga.

Ta märkis, et Venemaa on tänaseks omandanud rahvusvahelise terrorismiga võitlemises tohutu kogemuse.

"Kogemuse, mida me oleme valmis jagama oma ametivendadega. See puudutab ka rahvusvahelise terrorismiga võitlemise kogemusi ja humanitaarkoostööd – demineerimist, arstiabi ja paljut muud," ütles Šoigu.

Alijev võttis kolmapäeval vastu Bakuusse nõupidamisele saabunud Sõltumatute Riikide Ühenduse kaitseministrid.

Koalitsiooni sõjaväeehituse kohta ütles Šoigu, et päevakord on seal laialdane. "Koostöö areneb plaani kohaselt, mida me koos arutame ja kinnitame," lausus ta.