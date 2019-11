Erakorralised parlamendivalimised 12. detsembril on välja kuulutatud ja peaminister Boris Johnsoni valimiskampaania juba täies hoos. Rahva hulgas ringi liikuva peaministri läheduses viibib alati ka tema turvameeskond - peaministri puhul on see ka loomulik, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Peaministri või ka tema peamise vastase, samuti aktiivset kampaaniat tegeva opositsiooniliidri Jeremy Corbyni aadressil pole ähvardustest kuulda olnud. Küllap on need ähvardused olemas, aga turvakaalutlustel neist pigem vaikitakse.

Madalama tasemega poliitikute puhul, kes endale selliseid turvameetmeid lubada ei saa, aga ähvardustest vaikimine ei aita.

"Sellest on saanud igapäevase vestluse osa. Me ei räägi isegi sellest, et me saame tapmisähvardusi ja meid ahistatakse, vaid sellest, kui hullusti see häirib meid igal konkreetsel päeval. Ma usun, et kõigi teiste jaoks on see šokeeriv, aga meile on ähvardustest saanud meie elu tapeet, mida need kindlasti ei peaks olema," rääkis Tööpartei parlamendisaadik Rosie Duffield.

Rosie Duffield kandideerib ähvardustest hoolimata.

Lõppeval nädalal aga teatasid konservatiividest parlamendisaadikud Caroline Spelman ja Nicky Morgan, Tööpartei poliitik Louise Ellman ja liberaaldemokraat Heidi Allen, et loobuvad pidevate ähvarduste tõttu kandideerimisest.

Väikepartei Ühendkuningriigi Muutus juhi Anna Soubry sõnul tuleb kandideerides või sellest loobudes arvestada, millise iseloomuga ähvardused on.

"Ma olen saanud tapmisähvardusi ja mõni neist on olnud väga ebameeldiv. See tähendab, et neid läkitanud inimesed on saadetud vanglasse või sundravile. Kuid ma pole saanud ühtki tapmisähvardust oma valimisringkonnast," ütles Soubry.

Politsei paneb poliitikuile südamele, et ähvardusi tuleb tõsiselt võtta ning neist tingimata korrakaitsjaile teatada. Ainult nii on võimalik radikaliseerumist ning äärmuslust ühiskonnas vaos hoida.