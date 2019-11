Ühendkuningriigis on saanud ametliku alguse valimiskampaania 12. toimuvateks erakorralisteks parlamendivalimisteks. Peamisteks vastasteks on peaminister Boris Johnsoni Konservatiivne Partei ja suurim opositsioonierakond Tööpartei, kuid üha jõulisemalt võtab sõna ka suuruselt kolmas erakond ehk veendunult Brexiti-vastane Liberaaldemokraatlik Partei, mille liidrid juhivad tähelepanu leiboristide jätkuvale suutmatusele öelda välja selget ja ühtset seisukohta Brexiti teemal.

Liberaaldemokraatide juht Jo Swinson teatas teisipäeval kampaania avakõnes, et liberaaldemokraatidel on täiesti võimalik koos väiksemate parteide ja liitlastega parlamendienamus saavutada, võimule tulla ja Brexit peatada, vahendasid Politico ja BBC.

Swinson rõhutas, et liberaaldemokraadid on ainus riigiülene partei, mis on ühemõtteliselt pühendunud Brexiti peatamisele. Ta juhtis tähelepanu olukorrale leiboristide seas, kus Tööpartei juht Jeremy Corbyn ja tema liitlased toetavad Brexitit, mis lihtsalt lähtuks nende tingimustest, kuid suur osa erakonna teistest liikmetest on aga üleüldse Brexiti vastu.

Hääle andmine siseheitlustest räsitud leiboristidele on Swinsoni hinnangul seega sisuliselt Brexiti poolt hääletamine, sest erakonna juht Corbyn ei suuda vastata selgelt hetkel riigi kõige olulisemale küsimusele ning Brexiti-vastased valijad ei saa usaldada talle oma häält. "Punane või sinine, aga kõik on ikkagi Brexit. See on riigile igal juhul halb," nentis ta.

Liberaaldemokraadid on lubanud, et kui neil õnnestub saavutada enamus 650-kohalises alamkojas, peatavad nad koheselt Euroopa Liidust lahkumist puudutava 50. artikli. Liberaaldemokraadid pole kaasajal kunagi võitnud alamkojas üle 62 koha, kuid samas on nende seis arvamusküsitlustes võrdlemisi hea. Olukorras, kus neil õnnestuks Brexiti-vastaseid leiboristide valijaid endale meelitada ning kus konservatiivid võivad kaotada hääli Brexiti Parteile, ei saa mõnes valimisringkonnas ootamatuid arenguid välistada.

Tööpartei juhtkond on teatanud, et nende eesmärgiks on sõlmida Euroopa Liiduga uus Brexiti-lepe ning korraldada siis selle heaks kiitmiseks referendum. Rahvahääletusel saaks siis toetada leiboristide valitsuse Brexiti-lepet või toetada EL-i liikmeks jäämist.

Ebamäärane Brexiti-poliitika polnud aga ainus teema, mille puhul Swinson Corbynile etteheiteid tegi, ja ta meenutas, kuidas mitmed leiboristidest rahvasaadikud on just Corbyni tõttu oma senisest koduparteist lahkunud.

Swinsoni arvates ei sobi Briti peaministriks ei Corbyn ega ka Johnson. Viimase kohta märkis ta, et Ühendkuningriik ei vaja Briti versiooni Donald Trumpist. "Ma ei seisaks teie ees, kui ma ei arvaks, et ma olen kandidaat peaministri kohale," lausus Swinson. "Liberaaldemokraatide valitsus peatab Brexiti ja ehitab paremat tulevikku."

Liberaaldemokraatide juht kritiseeris ka telekanali ITV otsust korraldada teledebatt, millest võtavad osa ainult Corbyn ja Johnson, ning ta sõnas, et erakond uurib võimalusi, kuidas telekanali otsust vaidlustada.

Johnson võrdles Corbynit Staliniga

Kolmapäeval alustab valimiskampaaniaga ka Boris Johnson, kes lubab oma sõnavõtus taas kord "Brexiti ära teha". Leiboristide peavoolust oluliselt vasakpoolsemat Corbynit võrdles Johnson aga Daily Telegraphis avaldatud kolumnis Nõukogude Liidu omaaegse juhi Jossif Staliniga.

Kusjuures Corbyni võimule saamise eest on hoiatanud ka paljud tema enda parteikaaslased, kes on kõigest hoolimata veel erakonna ridadesse jäänud. Näiteks leiboristist endine välisminister Jack Straw avaldas arvamust, et NATO-kriitiku ja Kremli-sõbralike avaldustega silma paistnud Corbyni võit mõjuks hävitavalt ühendkuningriigi julgeolekule. Kõigepealt avalduks see näiteks selles, et liitlased ei hakkaks peaminister Corbyni valitsusega oma luureandmeid jagama.

Endine rahandusminister Hammond lahkub poliitikast

Politico kirjutab omakorda, et endine rahandusminister Philip Hammond, kes konservatiivide fraktsioonist Johnsoni Brexiti-poliitika kritiseerimise eest välja visati, on otsustanud parlamendist lahkuda ja edasisest kandideerimisest loobuda.

Sisuliselt oli Hammondil võimalus kandideerida siseseisva kandidaadina või siis poliitikast lahkuda. Oma teisipäeval avaldatud kirjas kinnitas ta, et otsustab teise võimaluse kasuks.