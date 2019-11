Seeder: pensioni teisest sambast võtavad raha välja vaid "mõningad eestlased"

"Teise pensionisambasse kogutud ligikaudu viiest miljardist eurost on enam kui 80 protsenti investeeritud välismaa fondidesse. Need on suuremahulised fondid ning mõningate eestlaste otsus teisest sambast raha välja võtta ei avalda märkimisväärset mõju nende fondide osakute väärtusele," ütles Seeder Õhtulehele. "Lisaks on selge, et suurem osa inimestest jätkab teise pensionisambaga, seda näitavad erinevad küsitlused, prognoosid ja hinnangud."

Nii vastas Isamaa esimees küsimusele, et kui teisest sambast raha väljavõtmine läheb massiliseks, siis kuidas vältida olukorda, kus fondide varade kiirmüügiga osaku väärtus langeb jõuliselt ning esimesena väljujaid võivad saada kätte suurema summa, aga hilisemate väljujate jaoks võib osaku väärtus langeda mitmekordselt.

ERR-i tellitud septembrikuisest uuringust, mille viis läbi Turu-uuringute AS, selgus, et 39 protsenti pensioni teise sambaga liitunutest võtaks sealt raha välja, kui sammas muudetakse vabatahtlikuks, ja 47 protsenti lubas jätkata teise sambasse raha kogumist.

Rahandusministeerium on saatnud kooskõlastusringile pensioni teise samba vabatahtlikuks muutmise eelnõu, mis oli parlamendivalimiste eel Isamaa peamine kampaanialubadus. Teise samba fondides on üle 738 000 inimesel kokku ligikaudu 4,4 miljardit eurot.