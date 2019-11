Pensionireformiga, mille järel tekib inimestel võimalus teise sambasse kogutud raha välja võtta või see enda investeerimiskontole suunata, muudetakse ka kolmandat sammast puudutavaid reegleid.

Kui praegu on kolmanda samba pensioniiga 55 aastat, siis eelnõuga ühtlustatakse see teise samba pensionieaga, mis tähendab kolmanda samba pensioniea mõningast tõusu.

Muutus hakkab kehtima alates 2021. aastast ja puudutab ainult uusi kolmanda sambaga liitujaid, sest kõik senised liitujad on teinud sellesse sambasse sissemakseid arvestusega, et pensioniiga on 55 aastat. Seega poleks nende pensioniea tõstmine eelnõu kohaselt õiglane.

Muutuvad ka tulumaksureeglid. Eelnõu näeb ette, et edaspidi rakendatakse ka kolmandas sambas tulumaksumäärasid 10 protsenti ja 0 protsenti sarnastel tingimustel nagu teise samba puhul. See tähendab, et nii teises kui kolmandas sambas maksustatakse väljamaksed pensionieas, milleks on riiklik pensioniiga miinus viis aastat, kümneprotsendilise tulumaksumääraga.

Kui aga väljamakseid tehakse perioodil, mis on vähemalt oodatava eluea pikkune, siis tulumaksu ei võeta. Tulumaksuga ei maksustata ka puuduva töövõimega inimestele tehtavaid väljamakseid.

Kolmandas sambas vabastatakse kümneprotsendilise määraga pensioniskeemid maksuvaba tulu arvestusest. Nullprotsendilise määraga skeemid on sellest väljas juba praegu.

Rahandusministeerium prognoosib, et kolmanda samba väljamaksete maksustamise muudatuste mõjul väheneb tulumaksu laekumine lähiaastatel 4,4-4,8 miljoni euro võrra. Arvutus lähtub eeldusest, et väljamaksete summad jäävad samale tasemetele, nagu need on olnud viimastel aastatel.

Kolmanda samba väljamaksete vanusepiiri tõstmine võib rahandusministeeriumi hinnangul mingil määral mõjutada kolmanda samba uute liitunute arvu, kuid mõju suurust on keeruline hinnata.

Millised mõjud võivad pensionireformil kolmandale sambale veel eelnevatele lisaks olla, ei oska rahandusministeerium esialgu öelda.

"Rahandusministeerium pole põhjalikumalt analüüsinud teise samba muudatuste mõju ei esimesele ega kolmandale sambale. See seisab veel ees," ütles ministeeriumi pressiesindaja Siiri Suutre.

Valdav osa pensionireformiga tehtavatest muudatustest on praeguste plaanide järgi kavandatud rakenduma 2021. aasta jaanuaris, kuid avaldusi teise sambaga liitumiseks või sealt lahkumiseks saaks muudatuste jõustumise järel hakata esitama suvel 2020.