Fotod: IRLi volikogu toetas Tsahkna soovitust teistsuguseid muudatusi

Volikogu esimees Helir-Valdor Seedri sõnul jõuti volikogus seisukohale, et erakonnas on vaja muutusi ja esimese sammuna kavatsetakse selleks korrastada põhikirja.

„Kõikidel erakonna liikmetel on võimalik tulla suurkogule ja hääletada ettepanekute poolt või vastu,“ ütles ta.

Suurkogu otsustati korraldada 13. mail Tallinnas. Seal valitakse Seedri sõnul juhtorganid - esimees, aseesimehed, eestseisus, revisjonikomisjon ja aukohus.

Erakonna juhtorganid valitakse hetkel kehtiva põhikirja järgi. Tema sõnul saab põhikirja järgi kandidaate üles seada vähemalt 20 päeva enne suurkogu ja nimekiri suletakse 14 päeva enne valimisi. Esimehe ja aseesimehe kandidaadi ülesseadmiseks on vajalik 50 erakonna liikme toetusallkirja, muudesse valitavatesse ametisse kandideerimiseks on tarvis kümne liikme toetust.

„Suurkogul on kõigi juhtorganite valimisel igal liikmel nii palju hääli kui on valitava kogu liikmete arvu ruutjuur. Kui ruutjuur pole täisarv, siis taandatakse valija häälte arv väiksemaks täisarvuks,“ selgitas Seeder.

Volikogus leidsid toetust ka mõned IRLi põhikirja muutmise ettepanekud. Kui seni valiti suurkogul kolm aseesimeest ja kandidaadid ei võinud samaaegselt eestseisusesse kandideerida, siis edaspidi valib erakonna esimees eestseisuse liikmete seast endale aseesimehed.

See tähendab ühtlasi, et toetati muudatust eestseisuse liikmete arv kahandada seniselt 24-lt 21-le.

Veel otsustati muuta uute liikmete vastuvõtmise korda. Selleks peab edaspidi olema uuel liikmel vähemalt ühe piirkonna juhatuse inimese isiklik soovitus või ta peab olema kohtunud piirkonna juhatusega. Hiljemalt 15 päeva enne suurkogu või piirkondliku üldkogu peab olema uus liige erakonda vastu võetud

Viimasena kiideti heaks muudatusettepanek, mille kohaselt saab suurkogude vahelisel ajal vähemalt 100 erakonna liiget nõuda oluliste ühiskondlike valikute puhul nõuandvaid liikmehääletusi.

Tsahkna ei pruugi enam kandideerida

Tsahkna tehtud ettepanekud nägid ette, et erakonna juhtorganite valimisel peaks olema igal hääleõiguslikul liikmel üks hääl senise nelja asemel, vahendasid ERRi raadiouudised. Ka tahtis ta anda erakonna esimehele võimaluse moodustada oma meeskond ja teha ettepanekud aseesimeeste valimisteks. Seni on aseesimehed valitud otse suurkogul.

Tsahkna on korduvalt kinnitanud, et kui tema ettepanekuid ei toetata, siis ta uuesti esimeheks ei kandideeri.

"Kui erakond ei muutu avatumaks, kui me ei lõhu ära seda ebademokraatlikku blokkidega hääletamist ja ei muutu kaasaegseks erakonnaks, siis ei ole mingit vahet, kes on erakonna esimees," lausus IRLi esimees enne volikogu.

Erakonna aseesimees Siim Kiisler ei pidanud enne laupäevast volikogu põhikirja muutmist vajalikuks vaid leidis, et pigem tuleks Tsahkna välja vahetada.

"Mina võin puhta südamega kinnitada, et ma kaks aastat tagasi toetasin Margus Tsahknat erakonna esimeheks, veensin inimesi, arvasin, et ta on hea kandidaat. Nüüd on tal kaks aastat olnud aega ennast näidata, kaasata inimesi, juhtida erakonda sisuliselt ja ma arvan, et praegu on paras aeg, kui kaks aastat on täis, teha valimised ja küsida liikmetelt aus hinnang esimehele, eestseisuse liikmetele, kõigile teistele," sõnas Kiisler.

IRLi naiskogu: valimissüsteemi muutmine probleeme ei lahenda

Volikogu eel tegi IRLi naiskogu (IREN) avalduse, kus leiab, et väikestest sammudest enam muudatusteks ei piisa.

"IRLi jätkuvalt kaheks leeriks lõhestamine vastutustundetu käitumine. IRLiga on peale ühinemist liitunud sadu inimesi ning me kanname kõik valitsuses vastutust konservatiivse maailmavaate hoidmise eest. On meelevaldne ühe eesmärgi nimel ühinenud inimesi, kes kõik soovivad erakonnale head käekäiku, liigitamine headeks ja halbadeks, õigeteks ja valedeks," seisis avalduses.

Naiskogu nimetas sellist lähenemist poliittehnoloogiliseks ja manipuleerivaks. Valimissüsteemi muutmine nende arvates probleeme ei lahenda.

"Väiksem juhatus ja üks hääl ei ole avatus, sest see suleb naistele ja väiksema piirkonna esindajatele, tublidele, aga vähemtuntud liikmetele IRLis võimaluse pürgida ja osutuda valituks," põhjendavad IRLi naisliikmed, oodates samas e-hääletuse võimaluse rakendamist.

Sibul süüdistab Trsahknat liikmete leeridesse jagamises

IRLi fraktsiooni juht Priit Sibul avaldas enne volikogu oma blogis Tsahknale saadetud kirja, kus süüdistas teda oma erakonna inimeste leeridesse jagamises ning puudulikus ideede tutvustamises.

Samuti heitis Sibul esimehele ette soovimatust arutelusid pidada ning "soleerimises", nii et erakonna liikmed kuulevad ettepanekutest sageli meedia vahendusel.

Ta resümeeris, et erakond peaks oma ideede üle arutlema ja vaidlema, et paremaid lahendusi leida, ning sel puhul on üsna ükskõik, kuidas valitakse IRLi juhatus või mitmest inimesesst see koosneb.