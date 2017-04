Õppus "Locked Shields 2017" algas esmaspäeval ja lõpeb reedel.

Korraldajad on moodustanud erinevate riikide spetsialistidest "punase" võistkonna, kelle ülesanne on rünnata IT-süsteeme. 20 "siniste" meeskonda püüavad neid süsteeme kaitsta ning lõpuks valitakse välja parimad.

"Locked Shields õppus on tänavu keerukam, suurem ja intensiivsem kui kunagi varem. Uus tase on vajalik, et pakkuda 19 osaleva riigi ja NATO meeskondade üha paranevatele oskustele vastavat väljakutset. Lisaks mitmetele uutele tehnoloogilistele elementidele toimub klassikalise tehnilise õppusega samal ajal strateegiline mäng, kus poliitikanõunikud saavad harjutada otsustusprotesse küberintsidentide lahendamise käigus," ütles NATO küberkaitsekoostöö keskuse direktor Sven Sakkov.

Küberkaitseõppust "Locked Shields" on korraldatud mitu aastat ning see on pidevalt kasvanud. "Eelmisel aastal oli meil samuti 20 meeskonda, kuid siniste meeskondade kaitstavaid masinaid oli alla 2000, tänavu on 3000," ütles Sakkov.

"See on maailma suurim ja kompleksseim küberkaitseõppus. Me ei väida tingimata, et see on suurim osalejate poolest, kuid kindlasti on see kõige komplekssem õppus," kinnitas ta.

Locked Shields’i stsenaariumi järgi kaitsevad õppusel osalevad meeskonnad fiktiivse riigi arvutivõrke ja infosüsteeme, mida ründab välisjõud. Tehnilisi rünnakuid täiendavad meediasurve ning samal ajal peavad kaitsemeetmed peavad järgima kehtivaid rahvusvahelisi õiguslikke piiranguid. Eesmärk on luua võimalikult realistlik ettekujutus sellest, kui suure mõjuga võivad olla küberintsidendid ning kui läbimõeldud ja mitmetahulised peavad olema meetmed nende lahendamiseks.

NATO küberkaitsekoostöö keskus korraldab õppust Locked Shields alates aastast 2010. Tallinnas asuv NATO Küberkaitsekoostöö Keskus on NATO akrediteeritud rahvusvaheline oivakeskus, mõttekoda ja väljaõppeasutus. 2008. aastal loodud keskus on kasvanud oluliseks küberkaitse valdkonna teadmiste allikaks NATO ja liikmesriikide jaoks.