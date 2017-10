Leht: Prantsuse uurimine Eesti Danskes on seotud Magnitski juhtumiga

Danske Bank teatas kolmapäeval, et Pariisi esimese astme kohus võttis uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi panga Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Panga teates ei olnud Magnitski nime aga mainitud, kirjutab ajaleht.

Magnitski juhtum kujutab endast 230 miljoni dollari ulatuses rahapesu ja korruptsiooni, mille avalikustamise eest jurist ka tapeti.

Magnitski endine tööandja William Browder kinnitas Taani lehele, et Prantsusmaa uurimine on otseselt seotud Magnitski juhtumiga. Browderi sõnul on Danske Bank esimene pank, mida ametlikult seoses Magnitski juhtumiga uuritakse.

Browderi sõnul mängis Eesti rahapesus võtmerolli. "Eesti kontod olid selles juhtumis tähtsad vahendajad rahvusvahelises rahapesus, mis ulatus üle Euroopa Liidu, USA ja Kanada. Selgelt peavad Eesti võimud võtma aktiivsema hoiaku nende arengute valguses," sõnas Browder.

Berlingske teatel ei usu Prantsuse prokurörid, et Danske Banki ainult kuritarvitati. Nimelt seisab loetletud süüdistuses, et Danske Bank aitas kaasa kuritegevusest pärineva raha peitmisele, investeerimisele ja üle kandmisele ning seda tehti organiseeritult.

"Prokurörid näivad uskuvat, et Danske Banki Eesti filiaal ei olnud kuritegevusest vaid teadlik vaid aitas sellele aktiivselt kaasa," sõnas õigusnõustamise firma Revisorjura rahapesuvastaste regulatsioonide ekspert Jakob Dedenroth Bernhoft ajalehele.

Panga õigusjuht Flemming Pristed ei soovinud juhtumi üksikasju kommenteerida kuniks uurimine alles käib. Seejuures ütles ta, et panga Eesti filiaali tegevused tulid pangale üllatusena ning selle tegevused on ka panga siseuurimise all.

Ligikaudu samal ajal juhtis Danske Balti filiaale, sealhulgas ka Eesti oma, pangandusgrupi praegune tegevjuht Thomas Borgen. "Kuigi me ei tea veel kas midagi ebaseadusliku sellel juhul tehti, on selgelt mitterahuldav, et Eestis pole me ajalooliselt väga hästi vältinud panga rahapesuks kasutamist," sõnas Borgen avalduses.

Vene jurist Sergei Magnitskiga suri 2009. aastal Moskva vanglas pärast seda, kui oli süüdistanud riigi ametnikke 230 miljoni dollari suuruses maksupettuses.