Narvas ainuvõimu sooviv Keskerakond on sisemiselt lõhki

Kohalike omavalitsuste valimistel Narvas ülekaaluka võidu võtnud Keskerakond ei kavatse linnas võimu jagada. Keskerakond sai Narva volikogus 23 ning valimisliit Meie Narva kaheksa kohta, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Samas, valimiste võit keskerakondlasi ei liida, pigem on tekkinud lõhenemine. Mihhail Stalnuhhin on otsustanud jääda kindlaks nõudmisele jätta Narva koolides alles gümnaasiumiosa ja säilitada venekeelse õppimise võimalus.

Kohalikku poliitikasse naasev riigikogu liige Stalnuhhin kinnitas ajalehele Põhjarannik antud intervjuus, et ta ei astu Narvas linnavolikogu keskerakonna fraktsiooni ega ka mitte koalitsiooni, kui Narva gümnaasiumide küsimuses uut suunda ei võeta.

"Ma sellest ei tagane. Meie jaoks on see ainus võimalus, seda vähemalt 2/3 laste jaoks saada gümnaasiumiharidust," lausus Stalnuhhin.

Küsimusele, kas ta seisab üksinda selle küsimuse eest, vastas Stalnuhhin, et ei tea veel oma liitlaste arvu.

"See selgub veel. Saan kindlalt öelda, et mina sellise asjaga ei liitu. Kas leidub veel inimesi, kes mind toetavad, ma hetkel ei tea," lausus ta.

Keskerakonna Narva piirkonna aseesimees Andrus Tamm ütles, et teab asjast sama palju, kui ajalehtedes kirjas.

Ta märkis, et Narval on kehtiv kokkulepe haridusministeeriumiga riigigümnaasiumi rajamiseks ja kui Stalnuhhinil on teise plaanid, on keeruline midagi kosta.

"Stalnuhhin on välja öelnud enda arvamuse. Aga kui tõsiselt seda võtta, pole jutuks olnud. Valimiseelne programm nägi ette riigigümnaasiumi rajamise ja praegu ka fraktsiooni loomisel lähtume samadest punktidest," ütles Tamm.

Kui valitsus on nõus tegema erandis mingile gümnaasiumile, siis võib Tamme sõnul vene keeles õppimise võimalus säilida.

Samuti volikokku pääsenud valimisliidu Meie Narva eestvedaja Katri Raik jääb aga linnavalitsemisest kõrvale.

Olukorda kommenteerides lausus ta, et on kurb, kui väga palju energiat läheb omavahel suhete väljaselgitamiseks.

"Kahjuks toodi lauale ka vene kaart, et Narva tekiks läbinisti venekeelne gümnaasium, mida ei võimalda meie seadusandlus. Ka Narva noortest 80% ütlesid hiljutises küsitluses, et nad eelistavad õppida mudeli 60-40 mudeli järgi ehk 60% eesti keeles. Noored mõtlevad tulevikule, et minna edasi õppima," ütles sisekaitseakadeemia rektor.

Raik ei välista, et ajapikku võib volikogus toimuda ümberrivistumisi või meelemuutust. "Eelmise volikogu koosseisu ajal vahetati pooli lausa vahepeal iga kuu. Aga volikogu koosseis muutub ju vähe, omavahel hakatakse lihtsalt toole vahetama."