Reedel valitsevad soojakraadid, puhub tugev tuul

Lähipäevade ilm on muutlik. Reedel sajab vihma ja lörtsi ning puhub tugev tuul.

Reede öösel sajab Eestis lörtsi ja vihma, Ida-Eestis tuleb esialgu lund ning on udu ja jäidet. Tuul puhub lõunast ja edelast, Ida-Eestis kagust. Iilid ulatuvad 14, rannikul 20 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi, öö hakul on Ida-Eestis paar kraadi külma, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on lörtsi ja vihmaga, sisealadel on udu ja jäidet. Lõuna- ja edelatuul annab järele. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi.

Päeval nihkub lörtsi- ja vihmasadu ida poole ning saartelt alates sajuvõimalus väheneb. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +6 kraadi.

Laupäeval võib areneda Lõuna-Rootsi kohal uus osatsüklon ning Eesti jääb selle idaserva. Öösel ja ennelõunal on sadu vähe, pärastlõunal nihkub merelt Lääne-Eesti kohale vihma- ja lörtsipilvi. Vahepeal nõrgenenud tuul tugevneb taas. Õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 kraadist Ida-Eestis +4 kraadini läänes.

Pühapäeval eemaldub madalrõhkkond loode suunas ning samas suunas liigub Lääne-Eesti kohalt ka lörtsi- ja vihmasadu. Sisealadel tuleb üksikutes kohtades lund. Tuul nõrgeneb järk-järgult. Lääne-Eestis püsivad plusskraadid, idas süvenevad miinused.

Esmaspäeval jääb Eesti madalrõhkkondade vahele külmenevasse õhku, kus tuul nõrgeneb ning mõnes kohas sajab lund. Teisipäeval läheneb Läänemerelt uus aktiivne madalrõhkkond ühes tiheda lume- ja lörtsisaju ning tugeva tuulega.