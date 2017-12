Nädalavahetus on sajune ja tuuline

Teisipäeval tõmbub taevas pilve ning öösel sajab lund ja lörtsi, päeval vihma ja lörtsi. Lõunakaare tuul paisub jälle tugevaks ja ulatub kuni 20 meetrini sekundis. Öösel on külma 0 kraadist -7 kraadini, päeval aga on sooja 0 kraadist +6 kraadini.

Esmaspäeval võib sadada põhiliselt saartel või rannikul, mujal on ilm kuivem. Lõunakaare tuul muutub nõrgemaks ning õhutemperatuur on ööpäevaringselt 0 ja -6 kraadi vahel.

Päeval on pilves selgimistega ilm, kohati sajab lörtsi ja vihma. Puhub lõuna- ja kagutuul 6 kuni 12, saartel ja rannikul 9 kuni 15, puhanguti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1 kuni +4 kraadi, pärastlõunal langeb.

Laupäeva öösel on Eestis pilves selgimistega ilm, kohati sajab vihma ja lörtsi. Puhub lõuna- ja edelatuul 5 kuni 11, rannikul 9 kuni 15. Õhutemperatuur on 0 kuni +4 kraadi, vahendas "Aktuaalen kaamera".

