Riisalu sõnul oli eelnõu saamislugu pikk ning sellega tegeldi poolteist aastat. Esialgne plaan oli kehtestada piirkondlikud piirangud ehk keskenduda vanalinna piirkonnale, kuid kuivõrd seaduste järgi ei olnud piirkondlikke piiranguid võimalik kehtestada, tuli eelnõuga koostamisega nullist alustada.

"Eelnõu vajadus tekkis vanalinna põhiselt. Vanalinna probleemid on aastaid olnud fookuses, erinevad kohtuvaidlused linna ja lõbustusasutuste vahel on kestnud aastaid. Ühel hetkel otsustasime, et proovime leida kompromissi. Jõudsime ettevõtjate ja Vanalinna seltsiga arusaamale, et sellises mahus piirangud on mõistlikud," rääkis Riisalu kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil.

Linn suhtles ka politsei- ja piirivalveametiga, kust anti sisendit, kuidas mõjutab eelnõu õiguskorda, märkis Riisalu. Politsei tegi analüüsi, mille põhjal tehti linnale ka ettepanek piirangute kellaaegade kohta.

Riisalu sõnul pole piirangute kehtestamine "emotsionaalselt lihtne" ei talle ega linnavalitsusele, kuid eelnõu põhjaliku koostamise käigus sai selgeks, et see on ainuõige lahendus. "Eesmärk pole ettevõtlust ega inimesi piirata, see eelnõu on kompromisside kompromiss," lausus ta.

Eelnõu järgi on alkoholimüügiga tegelevates toitlustusasutustes alkoholi jaemüük kohapeal tarbimiseks keelatud esmaspäevale, teisipäevale, kolmapäevale, neljapäevale ja reedele eelneval ööl kella 02.00-st kuni 06.00-ni ning laupäevale ja pühapäevale eelneval ööl kella 03.00-st kuni 07.00‑ni. Piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

Eelnõu käis kooskõlastamisel ka Tallinna linnaosakogudes. Peale kahe linnaosa nõustusid ülejäänud eelnõuga – Nõmme linnaosakogu jäi piirangute suhtes erapooletuks, Pirita aga oli vastu.

Riisalu sõnul ei mõjuta piirangud toitlustusektorit "ülearu", sest Tallinnas tuhandest toitlustusasutusest tegelevad alkoholimüügiga peale südaööd vaid 182. Pärast kella kolme öösel saab alkoholi kohapeal tarbimiseks osta Tallinnas 85 kohas.

Eelnõuga kehtestatakse ka erisused. Piirang ei kehti rahvusvaheliseks liikluseks avatud lennujaama ja sadama hoonetes reisijatele ette nähtud alal asuvas müügikohas, hotelli fuajees asuvas müügikohas ja majutusruumides ning kasiinodes asuvas müügikohas.

Riisalu sõnul oli erisuste kehtestamisel põhiliseks nõuandjaks politsei. "Erisused tekitati, sest õiguskorra analüüs näitas, et kasiinod on ülikõrge turvalisustasemega, kus käib isukutunnistuse kaudu isikute identifitseerimine. Hotellide puhul me ei saa nagunii reguleerida seda, kui inimene võtab minibaarist alkoholi ja tarbib seda," selgitas Riisalu, ning lisas, et erisused tekitavad küsimusi kindlasti ka tulevikus, kuid linnavalitsuse selgitus on tema hinnangul piisavalt adekvaatne.

Linnavalitsus kiitis alkoholimüügi kellaajaliste piirangute eelnõu heaks kolmapäeval, eelnõu saadetaks kehtestamiseks linnavolikogule. Kui volikogu eelnõu kehtestab, hakkavad piirangud kehtima järgmise aasta 1. juunist.