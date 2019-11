Erdogan ähvardas taas avada uksed põgenikele

"Me jätkame oma külaliste võõrustamist, tuleb siis toetus või mitte, aga ainult teatud punktini," hoiatas Erdogan koos Ungari peaministri Viktor Orbaniga ajakirjanikele esinedes.

"Kui me näeme, et see ei toimi, nagu ma juba varem ütlesin, ei jää meil üle muud, kui väravad avada. Kui me väravad avame, on ilmselge, kuhu nad lähevad," lisas ta.

Erdogan on nõudnud Euroopa Liidu riikidelt suuremat rahalist toetust oma plaanile rajada Süüria põhjaossa nõndanimetatud turvaala, kuhu saaks põgenikud paigutada.

Orban on üks EL-i häälekamaid põgenike ja migrantide vastuvõtmise vastaseid, eriti ohtlikuks peab ta moslemiriikidest tulijaid, ja on toetanud Erdogani püüdeid nad kodumaale tagasi saata.

"Meie riigis on neli miljonit migranti," ütles Türgi president. "Väga võimalik, et arvestatav osa neist migrantidest läheb Euroopasse."

"Turvaala, mida me luua tahame, on mõeldud tagama, et meie riigis viibivad migrandid lähevad tagasi koju, oma maale."

EL kritiseeris teravalt Türgi oktoobrikuist sissetungi Põhja-Süüriasse, et sealt kurdid välja tõrjuda ja põgenikele turvaala luua.

Erdogani sõnul ei ole EL-i suhtumine olnud viimasel ajal just kuigi konstruktiivne. "Sellise suhtumisega kahjustavad nad üksnes oma huve."