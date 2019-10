"Hinnanguliselt 100 000 inimest on juba kodu maha jätnud," on öeldud pealetungi kolmandal päeval tehtud avalduses.

ÜRO märkis, et mitmel rindel piki piiri läbi viidaval sõjalisel operatsioonil on teisigi humanitaartagajärgi.

Organisatsiooni andmeil on rivist väljas veejaam, mis teenindas 400 000 inimest Hasakeh' linnas ja selle ümbruskonnas.

Aktivistid: Süürias on Türgi pealetungis hukkunud kümned võitlejad

Süürias on Türgi pealetungis surma saanud vähemalt 29 võitlejat ja kümme tsiviilisikut, kuid hukkunute arv kõigub allikast allikasse, ütles vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Briti ringhäälingu BBC teatel ütlesid kurdide juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) Twitteris, et ühes vasturünnakus sai surma 22 Türgi võitlejat.

Ankara teatas esimese Türgi sõduri hukkumisest alles sel reedel. Kaitseministeerium lisas, et kolm Türgi sõdurit sai ka haavata.

Ministeerium ütles Süüria kurdidele viidates, et sissetungil "neutraliseeriti" veel 49 "terroristi". Kokku on kolmapäeva õhtul alanud operatsiooni tulemusena tapetud 277 kurdi võitlejat. Neid andmeid ei ole võimalik sõltumatult kinnitada.

Samal ajal saabub teateid kümnete tuhandete tsiviilisikute põgenemisest Türgi rünnaku alla jäänud piirkonnast.

Süüria pealetungis on hukkunud neli Türgi sõdurit

Süürias sai reedel pealetungis kurdi võitlejate vastu surma neli ja vigastada veel mitu Türgi sõdurit, teatasid ametiisikud ja ajakirjandus.

Kaks sõdurit hukkus ja kolm sai haavata vahetus lahingus Süüria Kurdi Rahvakaitseüksuste (YPG) võitlejatega Süüria kirdeosas, vahendas kaitseministeerium.

Veel kaks said surma, kui mürsk tabas kaugemal lääne pool asuvat Azazi sõjaväebaasi, mis jääb praegusest pealetungipiirkonnast väljapoole, teatas riiklik uudisteagentuur Anadolu.

Kurdid teatasid viie ISIS-e võitleja pagemisest pärast Türgi rünnakut

Viis äärmusrühmituse ISIS liiget põgenes pärast Türgi mürsutabamust reedel kurdide vanglast Kirde-Süürias.

"Viis terroristi põgenes Navkurist pärast vanglat tabanud mürsurünnakut," ütles kurdide juhitud väe Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) ametnik.

Qamishli linnas asuva Navkuri vangla valvuri sõnul hoitakse kinnipidamiskeskuses peamiselt välisriikidest pärit džihadiste.

Kurdide administratsiooni teatel hoitakse seitsmes kinnipidamiskeskuses umbes 12 000 inimest. Nende seas on süürlasi ja iraaklasi, samuti 2500-3000 ISIS-e võitlejat 54 riigist.

EL kaalub Türgi karistamist sanktsioonidega

Euroopa Liit mõtleb kehtestada Türgile sanktsioonid pealetungi pärast, mille riik Süüria kurdide vastu alustas, ütles Prantsusmaa Euroopa asjade riigisekretär reedel.

"Loomulikult on see laual," ütles Amelie de Montchalin raadiole France Inter. Tema sõnul arutab blokk vastust Türgi pealetungile järgmisel nädalal Euroopa Ülemkogul.

"Meie hukkamõist on tugev, kuid asi ei jää siiapaika /.../ Me kavatseme tegutseda," lausus Montchalin.

"Võite ette kujutada, et me ei jää oma lauapoolele istuma ja ütlema: "Teate, me tunnistame, et asjad on keerulised"."

Türgi alustas kolmapäeval pealetungi kurdi Rahvakaitseüksustele (YPG) Kirde-Süürias. Paar päeva varem otsustas USA president Donald Trump, et viib oma väed piirkonnast välja.

YPG ja tema juhitud Süüria Demokraatlikud Jõud (SDF) on USA juhitud sõjalise koalitsiooni liitlased võitluses äärmusrühmituse Islamiriik vastu.

Tusk süüdistab Erdogani põgenikeähvarduse tõttu väljapressimises

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk taunis reedel Türgi presidendi Recep Tayyip Erdogani ähvardust lasta miljonid Süüria põgenikud Euroopasse, kui blokk ei lõpeta Türgi Põhja-Süüria pealetungi kritiseerimist.

"Türgi peab aru saama, et meie kardame kõige rohkem, et nende tegevus võib viia järjekordse humanitaarkatastroofini, mis oleks lubamatu," ütles Küprost külastav Tusk.

"Me ei aktsepteeri ka põgenike kasutamist relvana, et meid šantažeerida. Sellepärast pean ma president Erdogani eilset ähvardust täiesti kohatuks."

NATO juht: liitlased peavad võitluses ISIS-ega ühtseks jääma

NATO peab võitluses äärmusrühmitusega ISIS ühtseks jääma, hoiatas alliansi peasekretär Jens Stoltenberg seoses Türgi pealetungiga kurdi võitlejatele Põhja-Süürias.

"Meil tuleb meeles pidada, et peame jääma kokku võitluses meie ühise vaenlase vastu, kelleks on ISIS," ütles Stoltenberg neljapäeval Ateenas.

"ISIS on Iraagis, Süürias, Afganistanis ikka veel olemas," lisas ta.

"Oleme saavutanud võitluses ISIS-ega tohutut edu ja peame kindlustama nende saavutuste säilimise."

Stoltenberg väljendas tõsist muret Türgi sõjalise operatsiooni pärast Süüria kurdi võitlejate vastu ja manitses Ankarat vaoshoitusele.

"Ma jagasin oma tõsist muret käimasoleva operatsiooni ja ohu pärast, et see võib piirkonda veelgi enam destabiliseerida," ütles Stoltenbergi Istanbulis koos Türgi välisministri Mevlüt Cavusogluga ajakirjanike küsimustele vastates.

"Ehkki Türgil on tõsised julgeolekumured, ootame me talt vaoshoitud tegutsemist."

Türgi ootab NATO-lt solidaarsust oma piiri julgeoleku tagamisel

Cavusoglu ütles reedel, et NATO liitlased peavad näitama Ankara suhtes solidaarsust Türgi piiride julgeoleku tagamisel.

"Me jätkame meetmetega oma piiri, samuti meie NATO liitlaste julgeoleku tagamiseks," ütles Cavusoglu pressikonverentsil pärast kohtumist NATO Stoltenbergiga.

Ta meenutas, et liidu üks põhimõtteid rajaneb kollektiivjulgeolekul.

"Ja me ootame, et meie liitlased näitavad üles solidaarsust. Ei piisa jutust, et "me mõistame Türgi põhjendatud muret". Tahame selle ilmset väljundit," lisas minister.