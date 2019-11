Ratas ei pea võimalikuks Arumäe jätkamist Järviku nõunikuna

Ratas ütles, et peab kriminaalasja algatamist Urmas Arumäe suhtes väga tõsiseks. "See on väga tõsine. Ja selles väga keerulises situatsioonis, kus ministri nõuniku osas on sellised kahtlused üleval, siis ma ei näe küll mingit võimalust, et ta jätkab ministri nõunikuna," ütles Ratas.

Ratase sõnul ei ole Järvik talle selgitanud, miks ta Arumäe sellisel viisil nõunikuna tööle võttis. Ratas lubas Järvikuga kohtuda esmaspäeval.

"Selliseid keerulisi olukordi tuleb lahendada silmast silma kohtudes. Nagu ma ütlesin ka oma teates, siis ma soovin minister Järvikuga kohtuda nii ruttu kui võimalik," lausus Ratas.

Ratas rääkis veel, et ootab endiselt Järviku selgitusi ka listeeriaskandaali teemal.

Ratas ei öelnud, kas ta peab mõistlikuks kui maaeluminister Järvik ametist tagasi astuks. Küsimusele, kas Ratas teeb Järvikule ettepaneku, et minister omal soovil tagasi astuks, vastas Ratas, et soovib kõigepealt Järvikuga kohtuda.

Põhja ringkonnaprokuratuur alustas kolmapäeval kriminaalmenetlust toimingupiirangu rikkumise paragrahvi alusel maaeluministeeriumi haldusalas toimuva asjus. Uurimine puudutab minister Mart Järviku nõunikku Urmas Arumäed, ent kahtlustust pole kellelegi esitatud.