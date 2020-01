Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas neljapäeval, et keeleameti loomisega ei võeta Eesti Keele Instituudilt (EKI) tema ülesandeid ning see saab jätkata oma senist tegevust teadusasutusena.

"Ma tahan koostöös haridusministriga öelda, et Eesti Keele Instituut jääb kindlasti tegutsema nendes piirides, mis ta on - ta on eesti keelega tegelev teadus- ja arendusasutus. Ei ole mõtet avata, et need funktsioonid viiakse loodavasse keeleametisse," ütles Lukas neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.

"Loodav keeleamet hakkab tegelema keelepoliitikaga, nende valdkondadega, mis on laiendatult vajalik võtta kontrolli alla, millega me praegu ei ole hakkama saanud - teeninduses tõrjutakse eesti keelt välja, kõrghariduses, teaduses on probleeme. Siin tuleb analüüsida, teha poliitikat. Lisaks muidugi jääb ka keeleinspektsiooni funktsioon," rääkis minister.

"Aga Eesti Keele Instituudilt tema rolli kindlasti ära ei võeta," rõhutas Lukas.

Eesti Keele Instituudi direktor Tõnu Tender väljendas teisipäeval usutluses ERR-ile muret selle üle, et haridus- ja teadusministeeriumis valminud keeleameti loomise kavades nähakse ette suurema osa seni EKI täidetud ülesannete viimine uue ameti alla.

Lukase sõnul on see, et HTM planeerib keeleameti loomist, väga kiiduväärt ning tema kinnitusel arutab valitsus oma neljapäevasel kabinetiistungil teemat.