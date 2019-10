Tähtsa raudteetrassi algus on maa all ja paarikümne meetri sügavuses ootavad alusvaiad tööde järgmist etappi ning peagi peaks maantee sellel Tallinna ringtee lõigul kerkima puulatvade kõrgusele, et täidetud oleks Eestis uudne, 7-meetrine kõrgusgabariidi nõue.



Maanteeameti põhja teehoiu osakonna juhataja Janar Tükk selgitas, et objektil on sisuliselt kolm paarisviadukti. "Ehk siis üks on Rail Balticu viadukt, mis on 112 meetrit pikk, siis meil on veel ulukite jaoks tehtud paarisviadukt ning samuti me remondime ja ehitame Saku-Männiku teele uue paarisviadukti," ütles Tükk.

Saustinõmme raudteeviadukt on osa Luige-Saku ümberehitusest 2+2 maanteeks. Selle maksumus koos käibemaksuga on 19 miljonit, millest seitse finantseerib RB Estonia. Niisiis tuleb 12 miljonit maanteeametilt sellest omakorda 85 protsenti finantseerib euroliidu ühtekuuluvusfond.

"Tulevastes projektides näeme seda, et RB ise projekteerib need ristumised vastavalt maanteeameti nõuetele ära," lausus Tükk.

RB Estonia tehniline juht Anvar Salomets ütles, et riigi vaates oli mõistlik seda sellisena lahendada, kuivõrd maanteeameti enda järg oli Tallinna ringtee lõpetamisel parasjagu selle objekti juures. "Ja see konkreetne viadukt üle RB raudtee sattus olema siin selle objekti mahus. Riigi vaates panna siin seljad kokku ja teha seda koos," ütles Salomets.

Kõnealuses sõlmes toimetab hetkel YIT infra, lähedal on ka neile kuuluv karjäär. Rail Balticu rajamisel on otsustada lahutada alustrass raudtee spetsiifilisest taristust ja nii saavad suure tõenäosusega hangetes osaleda praegused kohalikud tegijad. Kui aga raudteed ja sellega seotud tehnikat käsitletaks koos, läheks initsiatiiv pigem välismaiste uustulnukate kätte.

"Kogu Eesti ulatuses RB rajatiste maht on üle 80 ühiku, millest siis ca pooled on maanteega ristumised, maanteeviaduktid ja sellest omakorda pooled on riigi teedel," rääkis Salomets.

Tallinna ringtee, kus Rail Balticu trass on saanud alguse peaks valmima tervikuna 2023. aastal.