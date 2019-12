"Kaalul on meie demokraatia," ütles Pelosi. "President ei jäta meile muud valikut kui tegutseda."

Pelosi ütles televisioonis üle kantud pöördumises süngel toonil, viidates põhiseadusele ja asutavatele isadele, et annab loa koostada süüdistusaktid, mis käivitavad Trumpi tagandamisprotsessi.

"Presidendi teod on põhiseadust tõsiselt rikkunud," ütles ta. "Ta proovib taaskord valimisi enda kasuks korrumpeerida. President on tegelenud võimu kuritarvitamisega, meie riikliku julgeoleku õõnestamisega ja meie valimiste terviklikkuse ohtu seadmisega."

"Nukralt ent kindluse ja alandlikkusega, truudusega meie asutajate vastu ja armastusega Ameerika vastu, palun ma täna meie esimehel alustada süüdistusaktide koostamist," lausus ta, viidates esindajatekoja justiitskomitee esimehele Jerry Nadlerile.

Tagandamisjuurdluse keskmes oli Trumpi juulikuine telefoni kõne Ukraina presidendiga, keda ta survestas sõjaabi katkestamise ähvardusel uurima oma demokraadist rivaali Joe Bidenit.

"Kui te tahate mulle süüdistusi esitada, tehke seda praegu ja kiiresti, et me saaks õiglase kohtumõistmise senatis," säutsus Trump ja lisas, et demokraadid on hullunud.

"Demokraatidel peaks häbi olema," ütles Trumpi pressiesindaja Stephanie Grisham spiikri teate järel.

Grisham ütles, et kui demokraatide enamusega esindajatekoda tagandamise kasuks hääletab, ootab Trump õiglast kohtumõistmist senatis, kus enamus on vabariiklaste käes.

Demokraatlik partei loodab tagandamise üle hääletada enne jõule.