Ajaleht Postimees avaldas kolmapäeval pika uurimistöö tulemuse, mille kohaselt läbis Swedbanki Eesti filiaali 860 miljonit dollarit, mis on seotud kriminaaluurimise oleva Venemaa eksministri Mihhail Abõzoviga. Venemaa korruptsioonivastase võitluse eksperdid arvavad, et skandaalis on süüdi mitte ainult räpased ärimehed ja panga töötajad, vaid ka Eesti võimud.

Endine venemaa valitsuse minister Mihhail Abõzov peeti kinni ja talle esitati süüditus ebaseaduslikus äritegevuses ning rahapesus. Selleks valis Abõzov Swedbanki Eesti filiaali.

"Mulle tundub, et Eesti valiti musta raha transiidikoridoriks, sest Eestis on nõrgad regulaatorid. Just nõrgad regulaatorid võimaldavad need operatsioonid läbi viia. Sellest tekkiski musta raha omanikel huvi, sest nad said aru, et Eesti võimud ei suuda neid rahavooge kontrollida," ütles Transparency International Russia asedirektor Ilja Šumanov.

Enne ministriks saamist, 2012. aastal oli Abõzov edukas ärimees. Kuid tema firmade rahaallikad pidid tekitama Swedbankil küsimusi. Kokku läbis Abõzoviga seotud firmade kontosid Swedbankis 860 miljonit dollarit.

"Mihhail Abõzovi offshore-firmade kaudu tehtud tehingud on seotud mitme kriminaalasjadega. Ja firmad, mis avasid Swedbank-is kontosid, on samuti nendes kriminaalasjades mainitud. Öelda, et see raha on pärit tema äritegevusest ... see on võimalik, aga Venemaa seadused, nagu ka teiste riikide seadused, otseselt keelavad ametnikke äriga tegelemast," sõnas Šumanov.

Veel üks episood sanktsioonide all olev Venemaa kontserni Kalašnikov kaasomanik Iskander Mahmudov kandis kokku üle miljoni dollari Ameerika firma Kalashnikov USA kontole. Ja samuti Swedbanki abil.

Vaatamata, et need tehingud on keerulised ja kahtlased, Mahmudov ise ei ole sanktsioonide nimekirjas. Ta on ainult niinimetatud Kremli nimekirjas, kus on Vene võimule lähedased oligarhid. Kuid aga kohe öelda, et siin on midagi rikutud ... mulle tundub, et see on enneaegne," lausus Šumanov.