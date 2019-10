Ratas käis USA pankade esindajatele Eesti eest kostmas

Kolmapäevane Eesti Päevaleht viskab õhku küsimuse, kas pangandustegelastega kohtumise eesmärk on halvema ärahoidmine ehk Eesti pankadele dollariarvelduste lahti hoidmine, või rahapesuurimiste valguses Eesti pankade dollariarvelduste tegemiseks vajalike korrespondentpankade ümbert kahtluste hajutamine. Vastuseid neile küsimustele ei õnnestunud lehel saada.

Küll aga märgib Eesti Päevaleht, et kui suuremate Eesti pankade kunded arveldavad kenasti USA pankade abiga – Swedbank Wells Fargo kaudu ja SEB The Bank of New York Melloni kaudu-, siis näiteks Luminor nägi tõsist vaeva, et klientidele USA-s arveldamiseks konto luua. Kui lõpuks avas Citi Luminorile konto, siis näiteks LHV pole tänaseni saanud USA arveldusteks korrespondentkontot avada.

"Oleme viimastel aastatel järjepidevalt tegelenud USA dollari korrespondentpanga leidmisega. Erinevatel põhjustel on see keeruline ja Eesti pangandusega seotud uudised ei ole teinud olukorda lihtsamaks," kommenteeris LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum.

Ratase sõnul näitasid finantstegelastega kohtumised, et Eesti ja USA suhted on juba praegu väga head, kuid on alati kasvuruumi. Ta tõi sotsiaalmeediapostituses välja, et Eesti majandus on osa Euroopa Liidust, paindlik ja innovaatiline ning Eesti IT-sektor ja e-riik on eeskujuks ka mujal maailmas.

"USA turg on suur ja siinsed võimalused meie eksportijatele ülimalt olulised. Loodetavasti otsesed kontaktid ettevõtetega avavad koostöösuundi tulevikuks. Rahapesu on rahvusvaheline probleem ja selle vastu võitlemisel on meil pakkuda mitmeid uusi digilahendusi, mis aitavad finantssektori riske innovaatiliselt avastada, ennetada ja maandada. Üheks näiteks on rakendused, mis aitavad kiirelt kontrollida potentsiaalsete ostjate või partnerite tausta," kirjutas Ratas.