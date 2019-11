Endine luurejuht: Hiina tahab kaaperdada Austraalia poliitsüsteemi

Duncan Lewis, kes lahkus ametist septembris pärast viit aastat Austraalia julgeolekuametkonna ASIO eesotsas, ütles, et Hiina võib võtta sihikule mis tahes ametis poliitiku ning selle mõjust ei pruugita olla teadlik aastaid.

"Luure ja välissekkumine teeb kurja salamisi. Selle mõjud võivad tekkida aastakümnete jooksul ning selleks hetkeks on juba liiga hilja," ütles Lewis lehele Sydney Morning Herald. See on tema esimene lahkumisjärgne intervjuu.

"Ärkad ühel päeval üles ja avastad, et meie riigis on tehtud otsuseid, mis pole meie riigi huvides," lausus ta endise kõrge luureametniku kohta tavatult otsekoheselt.

"Mitte ainult poliitikas, aga ka kogukonnas või äris. See võtab sisuliselt (süsteemi) üle, tõmbab niite rannikupiirist väljastpoolt," lisas ta.

Lewis tõi eraldi välja juhtumid, kus Hiina agendid tegid suuri annetusi Austraalia erakondadele osana ulatuslikust mõjuvõimuga kauplemise kampaaniast, kus sattusid sihikule ka meedia ja ülikoolid. Ta mainis Tööpartei tähtsat figuuri Sam Dastyarit, hüüdnimega Shanghai Sam, kes sunniti tagasi astuma, sest ta võttis kümneid tuhandeid dollareid ühelt Hiina komparteiga seotud doonorilt.

"Mulle on üsna selge, et potentsiaalne sihtmärk on iga poliitilises ametis inimene. Ma ei ürita tekitada paranoiat, kuid teatud mõistliku teadlikkuse tase võiks ikka olemas olla," ütles Lewis.

Tema avaldus lükkab veelgi ägedamalt käima juba niigi tulise debati Austraalia suhetest Hiinaga ning näib olevat vastulause häälekatele sinofiilidele nagu endine peaminister Paul Keating.

Keating hiljuti tembeldas Austraalia julgeolekuametid hulludeks, sest nad suhtuvad Hiinasse käremeelselt, ning kritiseeris ajakirjanikke, et nad kirjutavad Hiina mõjuoperatsioonidest sensatsioonilisi lugusid.

Ametnike sõnul hakkas annetuste, investeeringute ja Ühisrinde kogukonnagruppide kaudu käiv Hiina mõjuvõimupoliitika oluliselt laienema, kui 2013. aastal sai Hiina presidendiks Xi Jinping.

Kampaania mõju Austraalias on tekitanud pikalt muret Valges Majas, kes kordab pidevalt Canberrale, et Austraalia ei tohi silma looja lasta.

Kuid peaminister Scott Morrison - kelle valitsus lõi lobistide üle arvepidamiseks välisagentide registri ja viskas riigist välja tuntud Hiina doonori - ütles, et Austraalia suudab oma süsteemi terviklikkust hoida. "Meil on paigas kõik süsteemid ja õiguslik süsteem tagamaks, et Austraalia huvid on alati kaitstud," ütles ta.

Endise luurejuhi sõnul on välismõju vastu võitlemisel keskne roll Austraalia suurel Hiina juurtega kogukonnal. Roll on umbes sama, mida islamiusulised austraallased etendavad sõjas terrorismi vastu.

ASIO juhtimise ajal hoiatas Lewis korduvalt välisluure ohtude eest, kuid vältis Hiina kritiseerimist nimepidi. Tema nüüdne avaldus pahandab aga Pekingit kindlasti. Hiina valitsus eitab jõuliselt pidevaid väiteid, et tema kompartei üritab salamahti sekkuda Austraalia siseasjadesse.

Novembris ei lasknud Hiina sisse kahte parlamendisaadikut võimulolevast Austraalia Liberaalsest Parteist, sest nad kritiseerisid Hiina tegevusi Austraalias ja Vaiksel ookeanil.

Välissekkumise vastu astutavatest sammudest teatas eelmisel nädalal ka grupp Austraalia ülikoole. Meetmed hõlmasid uurimiskoostööd, küberjulgeolekut ja rahvusvahelisi partnerlusi ning arvatakse, et need olid suunatud Hiina vastu.

Muu hulgas kahtlustatakse, et just Hiina oli see, kes korraldas küberrünnakud, millega tungiti Austraalia parlamendi arvutisüsteemidesse ning võeti sihikule üks valitsuse ja julgeolekuteenistusega tihedalt seotud ülikool.