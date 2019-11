Corbyn kaitses Brexiti suhtes neutraalset seisukohta

Corbyn on lubanud peaministriks saades rääkida Euroopa Liiduga läbi uue Brexiti-leppe ning panna selle rahvahääletusele, kus on valikus ka EL-i jäämise variant.

Corbyn ütles reedel BBC parteiliidrite erisaates Question Time, et kui tema partei võidaks valimised, siis tema jääks referendumil neutraalseks ja ei teeks kampaaniat ei Euroopa Liidust lahkumise ega Euroopa Liitu jäämise poolt.

Laupäeval Sheffieldis toimunud kampaaniaüritusel ütles Corbyn, et mõistlik on olla aus vahendaja. "Ma arvan, et see, kui sa oled aus vahendaja ja kuulad kõiki, on tegelikult märk tugevusest ja küpsusest," rääkis ta.

"Meie riik peab kokku tulema. Me ei saa jätkata, olles igavesti lõhestunud sellest, kuidas inimesed 2016. aastal hääletasid. Minu ülesanne Tööpartei peaministrina oleks tagada, et uus referendum viiakse läbi õiglaselt, et seal olevad valikud oleksid õiglased ja et ma viin referendumi tulemuse ellu. Ma arvan, et see oleks mõistlik tee edasi liikumiseks, mis tooks inimesed taas kokku," lisas Corbyn.

Konservatiivse partei juht, peaminister Boris Johnson kahtles, kuidas Corbyn saab nii tähsas küsimuses erapooletuks jääda. Tema hinnangul hakkaks Corbyni neutraalne seisukoht vastu töötama tema kavandatavatele uutele Brexiti-kõnelustele. "Ma ei saa aru, kuidas ta saab jõuda leppeni, kui ta on neutraalne või erapooletu," ütles Johnson.

Liberaaldemokraatide juht Jo Swinson süüdistas Corbynit aga juhiülesannetest loobumises. "Põlvkonna ees seisvas suurimas küsimuses nad ei võta seisukohta," ütles ta, lisades, et EL-i jääda soovijad tahavad liidrit, mitte kõrvaltvaatajat.

Ka terviseminister Matt Hancock ütles, et Corbyn on otsustanud jääda kriitilises küsimuses otsustamatuks. "Sa ei saa paluda rahval valida sind selle riigi peaministriks, kui sa isegi ei suuda Brexiti osas otsustada," ütles ta BBC-le.