Johnson: kui saame parlamendienamuse, toimub Brexit 31. jaanuariks

YouGovi nn MRP uuring on väga põhjalik, võtab arvesse mitmesuguseid valimisringkondade kohalikke asjaolusid ning selles osales umbes 100 000 inimest. Oluline on ka see, et tegemist oli ainsa suurema uuringuga, mis prognoosis õigesti 2017. aasta juunis toimunud valimiste tulemust, mille tagajärjel kaotas Theresa May konservatiivide parlamendienamuse ning oli sunnitud otsima tuge Põhja-iirimaa unionistidelt, vahendasid Axios ja Reuters.

Arvamusküsitluse kohaselt saavad konservatiivid 650-kohalises 359 kohta ehk 42 kohta rohkem kui seni. Jeremy Corbyni leiboristid pälviksid seevastu 211 kohta, mida on 51 koha võrra vähem kui praegu. Sisuliselt tähendaks see seda, et konservatiivid võtaksid leiboristidelt 44 kohta.

Liberaaldemokraadid saaksid 13 kohta ehk ühe koha juurde, Šoti Rahvuspartei (SNP) kasvataks kohtade arvu kaheksa võrra 43 kohani ning Plaid Cymru ja rohelised säilitaksid oma kohad - vastavalt neli kohta ja ühe koha.

Kui Johnsonil õnnestub alamkojas saavutada 68-kohaline parlamendienamus, nagu YouGov prognoosib, oleks tal võimalik saada parlamendi heakskiit oma Brexiti-leppele, milles ta Euroopa Liiduga oktoobris üksmeelele jõudis. Johnson rõhutas reedel tehtud avalduses LBC raadios, et juhul, kui õnnestub parlamendienamus saavutada, lahkub Ühendkuningriik EL-ist 2020. aasta 31. jaanuariks.

Samas on vähemalt 30 valimisringkonnas konservatiivide edumaa lähima konkurendi ees vähem kui viis protsendipunkti, valimisteni on veel aega ning Briti valimiste tulemused on viimastel aastatel varemgi prognoosidest üllatavalt erinevateks osutunud.

LBC intervjuus palus Johnson USA presidendil Donald Trumpil mitte sekkuda Briti valimistesse. "Meil on väga lähedane suhe ja sõprus Ameerika Ühendriikidega igal valitsuse tasandil, kuid mida me traditsiooniselt liitlaste ja sõpradena ei tee, on võtta osa teineteise valimiskampaaniatest," selgitas ta. Briti meedia on varem allikatele viidates kirjutanud, et konservatiivid kardavad seda, et Londonis toimuvale NATO tippkohtumisele saabuv Trump võib Briti valimiste teemal öelda midagi, mis võib lõppkokkuvõttes konservatiividele kahjulikuks osutuda.

USA teemal lubas Johnson ka seda, et Briti tervishoiusüsteem NHS ei saa olema osa Briti-USA Brexiti-järgsest kaubandusleppest.